Провал в Европе: виноваты Путин, «Зенит» и доллар за 80?

И как теперь буду отмазывать друзей из «Ростова», «Динамо»?! Ну как?

Фото: shutterstock.com / Александр Мысякин, Sport24 shutterstock.com / Александр Мысякин, Sport24

Давайте скажем, что виноват Путин, который Крым забрал. И вот доллар был за 30, а станет — за 100, и никого толкового за рубль уже не купишь.

Кстати, если нравится, то с теми же исходными можно оправдать Путина и обвинить Запад. Мол, завидуют великой державе, мелко пакостят, кусая русскую экономику, а футбол наш страдает — ведь за рубль, повторимся, никого толкового уже не купишь.

Предлагаю не стесняться и также валить все на «Газпром» «Зенит» . Отбирают лучших игроков от Оздоева до Кругового, мухлюют с трансферами, забивают из офсайдов, а тем временем остальные, у-уй, без соли доедают — вот и падают, немощные, пред Израилем и Грузией.

Тянут нас вниз и беды другие. Прядкин, Дюков, РФС , РПЛ, Ковид-19, Комбат-18 («запрещенная организация на территории России»), фанаты, файеры, Мутко, климат, пробки на Ленинградке, черная магия и куча другого говна, которого хватит, чтобы с головой забросать друг друга.

Но пока фекалии не поднялись на уровень глаз — мы все еще видим, что тот самый «Локомотив» из Тбилиси, победивший московское «Динамо», проигрывает «Гранаде», НИ РАЗУ не ударив по поворотам, не подав НИ ОДНОГО углового и толком не перейдя чужую половину поля. В то же время лидеры чемпионата Грузии, тбилисские динамовцы, проигрывают 1:6 клубу с ФАРЕР.

Что ж получается: это не у нас, а в Фарерах и Грузии есть десятки миллионов бюджетных баксов на трансферы игроков? Это не у нас, а в Фарерах играют Еременко, Филипп, Норманн? Это не у нас, а в Фарерах высокий уровень конкуренции в лиге?!

Или «Динамо» с «Ростовом» кто-то мешал растить игроков? Кто мешал искать и учить? Кто мешал покупать и выгодно перепродавать для клуба, а не своего кармана? Кстати, на каких там условиях в ЦСКА перешел Зайнутдинов? Сколько денег осело в «Ростове», сколько растеклось по карманам? Может, Путин ответит на эти вопросы? Может, Макрон? Может, Трамп?

Да-да, можно свалить все на них, на «Зенит» и на Прядкина — только сами «Ростов» с «Динамо» не лучше. У них на двоих столько бабок, что завалить ими можно всю Грузию, а потом еще и целиком купить себе «Маккаби» с «Локо» из Тбилиси. Причем, для того чтобы получить эти бабки, ни клуб «Ростов», ни клуб «Динамо» не сделали ничего. И делать не будут.