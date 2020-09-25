«Спартак» предложил €5 млн за футболиста «Наполи»

Московский футбольный клуб "Спартак" проявляет интерес к албанскому защитнику итальянского "Наполи" Эльсеиду Хюсаю. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Areanapoli.

По информации источника, московская команда готова заплатить за 26-летнего защитника €5 млн Самому футболисту предлагается зарплата €2 млн в год. Контракт албанца с "Наполи" действует до лета 2021 года.

Ранее издание Football Insider сообщало, что "Спартак" не смог договориться о трансфере ивуарийского защитника английского "Тоттенхэма" Сержа Орье за €16 млн, так как игрок отказался продолжить карьеру в России.

Хюсай выступает за "Наполи" С 2015 года. В прошлом сезоне он сыграл в 20 матчах чемпионата Италии, забил один гол и отдал две голевые передачи. В составе "Наполи" Хюсай стал обладателем Кубка Италии (2020).