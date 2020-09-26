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Пастухи правят футболом: как «карлики» творят историю 

News.ru 46 минут назад
Пастухи правят футболом: как «карлики» творят историю
Фото: РИА Новости
Пока российские клубы друг за другом демонстрируют свою полную несостоятельность на европейской арене, общепризнанные «карлики» в мировом футболе творят мини-историю (мини — для нас). Так, команда с Фарерских островов, именуемая «Ки Клаксвик», разнесла тбилисское «Динамо» со счётом 6:1 в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Ещё раз: ноунейм (будем называть вещи своими именами) с Фарер уничтожает достаточно престижный и титулованный клуб, в то время как наши клубы теряются перед соперниками из Израиля и, собственно, самой Грузии. Но не стоит думать, что это очередной материал, в котором мы будем сокрушаться и плакаться, поминая наш проблемный футбол. Нет, хватит. Давайте обратимся к командам, которые заслуживают большего внимания и уважения. NEWS.ru рассказывает о «карликах» мирового футбола, которые вопреки всем правилам и законам творят в еврокубках то, на что многие более именитые клубы оказываются неспособны. Пора узнать, в чём их секрет.
Начнём с вышеупомянутого «Клаксвика». Скорее всего, большая часть читателей (если вообще не все) никогда ранее не слышали об этой команде, что немудрено. «Клаксвик» является представителем одного из слабейших европейских первенств (в рейтинге УЕФА чемпионат Фарерских островов занимает третье с конца место — хуже только Андорра и Сан-Марино) и несмотря на большое количество достижений во внутреннем чемпионате (является вторым клубом по количеству титулов), на европейской арене никогда не блистал. Впрочем, как и любой другой клуб с Фарер. Но на этот раз «Клаксвик» совершил небольшой прорыв для всей страны. Для понимания: в квалификации Лиги Европы команда участвует в четвёртый раз в своей истории. До текущего розыгрыша второго по значимости еврокубкового турнира команда никогда не попадала в третий квалификационный раунд. Ранее лишь один раз им удавалось пробиться во второй этап отбора.
И в данной истории важен не сам факт победы, не то, насколько легко был бит довольно крепкий грузинский коллектив, а то, какими ресурсами они одолели соперника. По данным Transfermarkt, общая стоимость команды с Фарерских островов составляет €1,9 млн, а самый дорогой её игрок стоит (внимание!) €150 тыс. Более того, автором хет-трика в прошедшем матче, если верить СМИ, стал… пастух. Фарерский футболист Палл Кледскард в свободное время занимается ведением хозяйства. То есть в один день человек, условно, пасёт коров и овец, а в другой — тащит свою команду в еврокубках. Впрочем, для выходцев с Фарер совмещение занятий является обыденным делом. Общеизвестным фактом является то, что сборная этой страны состоит из почтальонов, банкиров и представителей других профессий.
Достижение «Клаксвика» действительно восхищает, но ещё более отрадно оттого, что из года в год примеров борьбы зубастых «карликов» становится всё больше и больше. Возьмём этот розыгрыш еврокубков. В 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов относительно скромный датский «Мидтьюлланд» одолел именитого соперника «Янг Бойз», венгерский «Ференцварош» (стоимость состава: €24,7 млн) прошёлся по шотландскому «Селтику» (€97,98 млн). В квалификации Лиги Европы ирландский «Дандолк» (€2,1 млн) превзошёл хоть сейчас не самый сильный, но всё равно довольно статусный молдавский «Шериф» (около €10 млн)
На примере российских команд сравнения выглядят ещё более разительными. Московское «Динамо» (€58,49 млн) не смогло пройти максимально скромный «Локомотив» из Тбилиси (3,83 млн), состав «Ростова» в три раза дороже «Маккаби» из Хайфы. Если и этих примеров недостаточно, то можно вспомнить еврокубковый поход наших команд в прошлом сезоне, когда болгарский «Лудогорец» катком прошёлся по ЦСКА.
Зачем нам всё это? Да чтобы в очередной раз убедиться в том, что ни деньги, ни именитые игроки, ни уровень силы и конкуренции внутри национального чемпионата не являются гарантами победы и доминирования в футболе. В любой момент может возникнуть какой-то «пастух» и лишить тебя всего, что ты имел.
Конечно, найдутся скептики, которые скажут, что подобные победы являются не чем иным, как везением и мимолётной вспышкой, которая грозится потухнуть так же быстро, как и загорелась. Но это не совсем так. В этих победах лежит нечто большее — в них есть дух, вспомните хотя бы сборную Исландии на чемпионате Европы — 2016, дошедшую до четвертьфинала. Команды, ограниченные в возможностях, демонстрируют то, насколько они не ограничены в своих стремлениях. Они не ищут причин и отмазок, не жалуются на тяжёлый график и выездные матчи, а просто выходят и выкладываются от первой до последней минуты на все сто процентов на поле.
С таким настроем, с такой самоотдачей в скором времени клубы-«карлики» станут частыми участниками основных раундов еврокубков. И это будет справедливо. Уж лучше наблюдать за ними, чем за безвольными денежными мешками.
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Футбол , УЕФА , Локомотив , ЦСКА , Динамо
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