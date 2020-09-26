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ЦСКА — «Локомотив»: прогноз и ставки на матч РПЛ 27 сентября, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

27 сентября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» ЦСКА сыграет с «Локомотивом» в 7-м туре РПЛ. Видеотрансляцию матча покажет «Матч ТВ». Прямой эфир и онлайн начнутся в 18:30 мск. Сама встреча стартует в 19:00 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» отдает предпочтение ЦСКА. Сделать ставку на победу «армейцев» можно с коэффициентом 2.20, что соответствует 45% вероятности. Выигрыш красно-зеленых оценен котировкой 3.45 (28%), а ничья идет за 3.50 (27%).

Эксперты считают, что матч не будет результативным. На тотал голов больше 2.5 можно поставить за 2.03. На тотал меньше 2.5 установлен коэффициент 1.78.

ЦСКА — «Локомотив»: какие делать ставки на игру РПЛ 27 сентября

После 8 туров ЦСКА идет на 3-м месте в РПЛ. У команды Виктора Гончаренко 16 очков, это всего на одно очко меньше, чем у лидеров — «Спартака» «Зенита» . Команда подходит к игре с «Локомотивом» с серией из 3 побед подряд: на этом отрезке «армейцы» обыграли «Ахмат» (3:0), «Спартак» (3:1) и «Уфу» (3:0).

«Локомотив» в 8-м туре прервал пятиматчевую безвыигрышную серию. Команда Марко Николича победила «Тамбов» с минимальным счетом. И нельзя сказать, что этот успех добавил оптимизма поклонникам «железнодорожников». Пока их команда идет на 8-й строчке, набрав 12 очков.