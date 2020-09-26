27 сентября в 9-м туре РПЛ ЦСКА примет «Локомотив». В прошлом году лучше сыграли «железнодорожники», но сейчас у них игровой кризис. ЦСКА же после точечных усилений набирает обороты. Сделать ставку на этот матч можно в букмекерской компании «Фонбет».
ЦСКА — «Локомотив»: прогноз и ставки на матч РПЛ 27 сентября, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию
27 сентября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» ЦСКА сыграет с «Локомотивом» в 7-м туре РПЛ. Видеотрансляцию матча покажет «Матч ТВ». Прямой эфир и онлайн начнутся в 18:30 мск. Сама встреча стартует в 19:00 мск.
Букмекерская компания «Фонбет» отдает предпочтение ЦСКА. Сделать ставку на победу «армейцев» можно с коэффициентом 2.20, что соответствует 45% вероятности. Выигрыш красно-зеленых оценен котировкой 3.45 (28%), а ничья идет за 3.50 (27%).
Эксперты считают, что матч не будет результативным. На тотал голов больше 2.5 можно поставить за 2.03. На тотал меньше 2.5 установлен коэффициент 1.78.
По мнению аналитиков, самый вероятный счет матча — 1:1. Сделать ставку на этот исход в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 6.50.
ЦСКА — «Локомотив»: какие делать ставки на игру РПЛ 27 сентября
После 8 туров ЦСКА идет на 3-м месте в РПЛ. У команды Виктора Гончаренко 16 очков, это всего на одно очко меньше, чем у лидеров — «Спартака» и «Зенита». Команда подходит к игре с «Локомотивом» с серией из 3 побед подряд: на этом отрезке «армейцы» обыграли «Ахмат» (3:0), «Спартак» (3:1) и «Уфу» (3:0).
«Локомотив» в 8-м туре прервал пятиматчевую безвыигрышную серию. Команда Марко Николича победила «Тамбов» с минимальным счетом. И нельзя сказать, что этот успех добавил оптимизма поклонникам «железнодорожников». Пока их команда идет на 8-й строчке, набрав 12 очков.
У «Локомотива» большие проблемы в организации игры. Алексей Миранчук перебрался в «Аталанту», Дмитрий Баринов получил тяжелую травму и пропустит минимум полгода. Пока Марко Николич не разобрался, как заменить этих игроков. В результате забивает команда мало, нападающие по большей части находятся на голодном пайке. Возможно, среднюю линию усилит Далер Кузяев, но пока полузащитник сборной России не поставил подпись под контрактом с «Локо». При этом в обороне у красно-зеленых все более менее в порядке. Поэтому предлагаем рассмотреть ставку на то, что матч окажется низовым. Поставить на ТМ 2.5 гола в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 1.78.
Учитывая очевидные проблемы «Локомотива» в атаке, напрашивается ставка и на то, что гости не смогут поразить ворота Игоря Акинфеева. Нельзя назвать оборону ЦСКА железной, но уж очень мало креатива сейчас в действиях команды Марко Николича. Да и нападающие Федор Смолов и Эдер — игроки зависимые, их нельзя отнести к категории игроков, которые сами могут создать себе момент. Есть Виталий Лисакович, но белорусский форвард пока только адаптируется к РПЛ. Поэтому можно рассмотреть ставку на то, что «Локомотив» не забьет. Поставить в БК «Фонбет» на этот исход можно с коэффициентом 2.75. Если рискнете и сделаете ставку в 1000 рублей, в случае успеха получите на выплату 2750 рублей.
Да, с обороной у «Локомотива» все неплохо, всего 6 пропущенных мячей в 8 матчах, это меньше гола за игру. Но если выбирать ставку на исход встречи, то присмотритесь к варианту с победой ЦСКА. У «армейцев» в полном порядке Никола Влашич, в центре поля солирует Константин Кучаев, а еще у Гончаренко есть резерв в лице талантливого аргентинца Адольфо Гайча. БК «Фонбет» оценивает победу ЦСКА коэффициентом 2.20.