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Субботний
Игры
20 сентября
Российская Премьер-лига
3 из 4
Все матчи
Арсенал
14:00
Сочи
Уфа
14:00
ЦСКА
Рубин
16:30
Спартак М
20 сентября
Испанская Примера
3 из 5
Все матчи
Севилья
×
Эльче
Уэска
17:00
Кадис
Гранада
19:30
Алавес
20 сентября
Бундеслига
2 из 2
Все матчи
РБ Лейпциг
16:30
Майнц
Вольфсбург
19:00
Байер
20 сентября
Английская Премьер-лига
3 из 4
Все матчи
Саутгемптон
14:00
Тоттенхэм Хотспур
Ньюкасл Юнайтед
16:00
Брайтон энд Хоув Альбион
Челси
18:30
Ливерпуль
21 сентября
Российская Премьер-лига
1 из 1
Все матчи
Динамо М
19:00
Ахмат
21 сентября
Испанская Примера
1 из 1
Все матчи
Бетис
22:00
Вальядолид
21 сентября
Английская Премьер-лига
2 из 2
Все матчи
Астон Вилла
20:00
Шеффилд Юнайтед
Вулверхэмптон
22:15
Манчестер Сити
25 сентября
Бундеслига
1 из 1
Все матчи
Герта
21:30
Айнтрахт Ф
26 сентября
Российская Премьер-лига
3 из 3
Все матчи
Тамбов
14:00
Спартак М
Зенит
16:30
Уфа
Сочи
20:00
Краснодар
26 сентября
Бундеслига
3 из 6
Все матчи
Аугсбург
16:30
Боруссия Д
Байер
16:30
РБ Лейпциг
Майнц
16:30
Штутгарт
26 сентября
Английская Премьер-лига
3 из 4
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
14:30
Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас
17:00
Эвертон
Вест Бромвич Альбион
19:30
Челси
27 сентября
Российская Премьер-лига
3 из 4
Все матчи
Арсенал
14:00
Ростов
Ахмат
16:30
Урал
ЦСКА
19:00
Локомотив М
27 сентября
Испанская Примера
3 из 10
Все матчи
Атлетико М
00:00
Гранада
Валенсия
00:00
Уэска
Эльче
00:00
Реал Сосьедад
27 сентября
Бундеслига
2 из 2
Все матчи
Хоффенхайм
16:30
Бавария
Фрайбург
19:00
Вольфсбург
27 сентября
Английская Премьер-лига