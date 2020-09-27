Даст присоединится к «Барселоне»

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Защитник амстердамского «Аякса» Серджино Даст на следующей неделе присоединится к «Барселоне». Об этом сообщает журналист Херард Ромеро.

По информации источника, футболист уже провел церемонию прощания со своими одноклубниками и уже вылетел в столицу Каталонии.

Отмечается, что руководство сине-гранатовых выплатит нидерландскому клубу €20 млн + €5 млн в качестве различных бонусов.