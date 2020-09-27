Назван самый уважаемый спортсмен планеты

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду был назван самым уважаемым спортсменом планеты.
Исследовательский центр YouGov составил список самых уважаемых людей планеты.
Форвард занял шестое место, став самым уважаемым спортсменом. Выше него расположились гонконгский актер, мастер боевых искусств Джеки Чан, премьер-министр Индии Нарендра Моди, председатель КНР Си Цзиньпин, предприниматель Билл Гейтс и бывший президент США Барак Обама, возглавивший рейтинг.
Стоит отметить, что аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси оказался на 11-й строчке.
Ранее сообщалось, что Мората поделился мнением о Роналду.