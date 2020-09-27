«Останусь со своим народом»: Мхитарян о конфликте в Карабахе 

Известный армянский футболист, полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян призвал международное сообщество остановить боевые действия в Нагорном Карабахе (Арцахе). Об этом футболист написал в инстаграме.
«Сегодня утром я проснулся и узнал о крупномасштабном нападении азербайджанской армии на Нагорный Карабах (де-факто независимое государство, населенное армянами). Целью нападения было гражданское население в Степанакерте и прилегающих районах», — сообщил Мхитарян.
Спортсмен призвал международное сообщество немедленно остановить военные действия, вернуть региону мир и безопасность:
«У нас есть неотъемлемое право жить на своей родине без угрозы нашему существованию. Наши дети имеют право жить в мире, а не прятаться в убежищах. Я всегда останусь со своим народом».
Ранее «Рамблер» сообщал, что президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал боевые действия «спланированной провокацией Еревана».