«Ротор» уступил «Рубину»

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Футболисты волгоградского "Ротора" проиграли казанскому "Рубину" со счетом 1:3 в матче девятого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Волгоград-Арене".

В составе победителей голы забили Джордже Деспотович (42-я минута), Хвича Кварацхелия (59) и Олег Шатов (75, с пенальти). У проигравших отличился Фламарион (61), для которого забитый мяч стал первым в РПЛ. На 48-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник "Ротора" Армен Манучарян

Для хозяев эта встреча стала первой с 29 августа. В играх против "Краснодара", "Ростова" и матче Бетсити — Кубка России со ставропольским "Динамо" им из-за неявки по причине вспышки коронавируса в команде были засчитаны технические поражения со счетом 0:3.

Шатов смог забить в матче РПЛ впервые с 21 сентября 2019 года. Выступая за петербургский "Зенит" , он поразил ворота "Рубина" (5:0).

"Ротор" не смог одержать ни одной победы в текущем сезоне РПЛ, волгоградский клуб занимает последнее, 16-е место, набрав два очка. "Рубин" поднялся на восьмую строчку, имея в активе 14 очков после девяти встреч.