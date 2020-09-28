Уткин: «ЦСКА не способен играть классно долго»

Блогер и журналист Василий Уткин прокомментировал победу «Локомотива» над ЦСКА (1:0) в матче 9-го тура РПЛ. Автором единственного гола в игре стал Федор Смолов.
«ЦСКА — «Локомотив» — матч, восхищающий своей тоскливостью, но результат меня совершенно не удивил. Я был уверен, что ЦСКА не выиграет, по простой причине: ЦСКА последние тура 3 — определенно лидер по качеству игры.
И это повод (был) тем, кто за него болеет, ждать торжества над корячащимся под пыткой бездарного управления «Локо». Но: «Локомотив» довольно уверенно создает проблемы сильным соперникам. Уверенно противодействует.
А ЦСКА… и вот мой секрет. В чемпионате России нет команды, которая стабильно показывает наилучшую игру. Все происходит всплесками. ЦСКА тоже не способен играть классно долго. Им пора было «нырнуть».
Я говорю об этом совсем не для того, чтобы показаться ложнопрозорливым. Это стоило бы делать перед игрой, а для прогноза я выбрал в воскресенье другой матч. Это НЕ прогноз. Это логика чемпионата. Наш чемпионат так устроен. Назовем это «теория всплесков».
Ну, а бонусных впечатлений было два. Лучший матч Смолова за «Локомотив» (припоминаю сопоставимый — домашний с «Зенитом» прошлой осенью), и еще игра вновь показала, что Николич как тренер цепок и хорош в матчменеджменте. Прям-таки хорош. С одной оговоркой: пока что сложных тактически задач «Локо» не решает. Так вот думаю», — написал Уткин в своем телеграм-канале.