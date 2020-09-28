Уткин: «ЦСКА не способен играть классно долго»

«ЦСКА — «Локомотив» — матч, восхищающий своей тоскливостью, но результат меня совершенно не удивил. Я был уверен, что ЦСКА не выиграет, по простой причине: ЦСКА последние тура 3 — определенно лидер по качеству игры.

И это повод (был) тем, кто за него болеет, ждать торжества над корячащимся под пыткой бездарного управления «Локо». Но: «Локомотив» довольно уверенно создает проблемы сильным соперникам. Уверенно противодействует.

А ЦСКА… и вот мой секрет. В чемпионате России нет команды, которая стабильно показывает наилучшую игру. Все происходит всплесками. ЦСКА тоже не способен играть классно долго. Им пора было «нырнуть».

Я говорю об этом совсем не для того, чтобы показаться ложнопрозорливым. Это стоило бы делать перед игрой, а для прогноза я выбрал в воскресенье другой матч. Это НЕ прогноз. Это логика чемпионата. Наш чемпионат так устроен. Назовем это «теория всплесков».