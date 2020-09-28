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Объявлен состав сборной России на октябрьские сборы 

Sport24 и ещё 14 4 часа назад
Объявлен состав сборной России на октябрьские сборы
Фото: РИА Новости
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов определился с составом команды на ближайшие матчи.
Тренировки стартуют 3 октября в Новогорске.
Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Сослан Джанаев («Сочи»), Антон Шунин («Динамо»).
Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Федор Кудряшов («Антальяспор»), Илья Кутепов («Спартак»), Сергей Петров («Краснодар»), Александр Жиров («Зандхаузен»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА).
Полузащитники: Зелимхан Бакаев («Спартак»), Роман Зобнин («Спартак»), Юрий Газинский («Краснодар»), Денис Черышев («Валенсия»), Антон Миранчук («Локомотив»), Юрий Жирков («Зенит»), Андрей Мостовой («Зенит»), Магомед Оздоев («Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Даниил Фомин («Динамо»), Далер Кузяев.
Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Александр Соболев («Спартак»), Федор Смолов («Локомотив»).
8 октября сборная России проведет товарищеский матч со Швецией. На следующий день команда Черчесова сыграет с Турцией в Лиге наций, а 12 октября — с Венгрией.
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Футбол , Сослан Джанаев , Магомед Оздоев , Илья Кутепов , Денис Черышев , Антон Миранчук , Георгий Джикия , Сергей Петров , Станислав Черчесов , Антон Шунин , Федор Кудряшов , Александр Соболев , Далер Кузяев , Зелимхан Бакаев , Артем Дзюба , Андрей Мостовой , Марио Фернандес , Александр Жиров , Андрей Семенов , Даниил Фомин , Роман Зобнин , Вячеслав Караваев , Юрий Газинский , Федор Смолов , Алексей Ионов , Юрий Жирков , Спартак , Зенит , Локомотив , ЦСКА , Динамо , СБОРНАЯ РОССИИ
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