Глава РФС: работа VAR в РПЛ пока не устраивает 

"Есть вопросы по VAR. То, как он работает, нас пока не устраивает. И если говорить об ошибках VAR, то это 4 ошибки. Если говорить о матче "Зенит" — "Урал", то это была ошибка VAR. VAR не только ошибается, но и помогает. Было 18 правильных вмешательств. По невмешательствам: если по прошлому сезону за 9 туров ошибок было 40, то есть 4 ключевые ошибки на тур, то в этом сезоне — 19. Такое количество ошибок нас не устраивает. Мы должны работать в этом направлении. Следующая отметка — чтобы было не больше 1 ключевой ошибки за тур. Потом уже будем думать о новом уровне", — сказал Дюков журналистам.