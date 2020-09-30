Глава РФС: работа VAR в РПЛ пока не устраивает 

"Есть вопросы по VAR. То, как он работает, нас пока не устраивает. И если говорить об ошибках VAR, то это 4 ошибки. Если говорить о матче "Зенит" — "Урал", то это была ошибка VAR. VAR не только ошибается, но и помогает. Было 18 правильных вмешательств. По невмешательствам: если по прошлому сезону за 9 туров ошибок было 40, то есть 4 ключевые ошибки на тур, то в этом сезоне — 19. Такое количество ошибок нас не устраивает. Мы должны работать в этом направлении. Следующая отметка — чтобы было не больше 1 ключевой ошибки за тур. Потом уже будем думать о новом уровне", — сказал Дюков журналистам.
"Не хочу отбирать хлеб у (главы судейского комитета РФС Ашота) Хачатурянца, он позже расскажет, как реализуется стратегия развития судейства в РФ. Но эта работа ведется, в том числе по VAR. По VAR были большие ожидания, но это не такая простая система, как кажется, есть много нюансов. Работа ведется, делается достаточно много, и мы видим эту динамику. На мой взгляд, она положительная и существенная", — добавил он.