«Спартак» улучшил предложение по Хюсаю

Московский футбольный клуб "Спартак" улучшил предложение по защитнику итальянского "Наполи" Эльсеиду Хюсаю, сообщает calciomercato.it.
"Красно-белые" готовы предложить "Наполи" 7 миллионов, а игроку — четырехлетний контракт с зарплатой 3 миллиона евро за сезон. Контракт Хюсая с "Наполи" истекает в июне 2021 года.
Ранее в СМИ появилась информация о заинтересованности "Спартака" в Хюсае. Гендиректор "Спартака" Шамиль Газизов, комментируя возможные трансферы клуба, заявил, что "не будет рекламировать футболистов других команд".