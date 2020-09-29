«МЮ» готов только арендовать Дембеле 

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По информации журналиста Фабрицио Романо, в «Юнайтед» рассматривают лишь вариант с арендой француза.

При этом отмечается, что на протяжении трех последних месяцев Дембеле отказывался уходить из «Барсы». В частности, от отклонил предложения от «Ливерпуля» и «Ювентуса».

Ранее сообщалось, что «Барселона» готова отпустить игрока за 50-60 миллионов евро. Также стало известно, что главный тренер каталонцев Роналд Куман не видит Дембеле в составе команды.