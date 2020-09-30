«Бавария» выиграла Суперкубок Германии

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Мюнхенская "Бавария" победила дортмундскую "Боруссию" в матче за Суперкубок Германии. Встреча завершилась со счетом 3:2.

Матч стал последним для немецкого арбитра Бибианы Штайнхаус. Ей 41 год, в сезоне-2017/18 она стала первой женщиной-арбитром в бундеслиге. Также она работала на игре за Суперкубок УЕФА , финале чемпионата мира среди женщин, матчах женского олимпийского турнира и женской Лиги чемпионов.

"Бавария" в прошлом сезоне выиграла чемпионат и Кубок Германии, "Боруссия" принимала участие в суперкубке на правах команды, ставшей второй по итогам чемпионата.

Для мюнхенского клуба этот суперкубок стал восьмым. Также на счету команды 30 побед в чемпионате Германии, 20 — в кубке страны и шесть — в Лиге чемпионов. Все показатели "Баварии" по национальным титулам являются рекордными.

"Боруссия" выигрывала Суперкубок Германии шесть раз. В прошлом сезоне дортмундский клуб победил "Баварию" в матче за трофей.