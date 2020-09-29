«Бегать, как Симеоне, и показывать свои яйца, не буду»

Сергей Игнашевич — тренер, пора привыкать к новой профессии экс-капитана сборной России. Летом 2019-го он официально возглавил московское «Торпедо». Первая самостоятельная работа Игнашевича-тренера — тот еще стресс. Черно-белые не смогли выйти в РПЛ в прошлом сезоне, сейчас — только восьмые в ФНЛ. Игнашевича прилично критикуют — особенно фанаты «Торпедо», с которыми Сергей Николаевич даже поговорил «по-мужски» после поражения от «Шинника» в Кубке.

В интервью Sport24 Игнашевич рассказал всю правду о том, каково это — быть главным тренером «Торпедо».

— Лично вы как для себя формулируете происходящее с клубом? Что-то реально идет не так, или все ок?

— Болельщики «Торпедо» очень много терпели в последние годы. Потому в штыки воспринимают руководство и тренерский штаб. Через призму пережитого. Но, поверьте, мы пытаемся вывести «Торпедо» на более высокий уровень. Это позиция и руководства. Думаю, нам нужно объединиться и быть более терпимыми друг к другу.

— Когда вы приходили — ожидали настолько жестких отношений с болельщиками?

— Честно говоря, нет. Не думал, что будет сложно. Я вполне откровенно общался с болельщиками в личных встречах, с «Западом-5». Как и в интервью. Не скрываю своих мотивов: «Торпедо» — родной для меня клуб. И я хочу, чтобы мы снова играли в РПЛ.

— Жозе Моуринью любит давать яркие интервью, чтобы отводить внимание от проблем команды. Вы делаете так же? По сути, все говорят именно об Игнашевиче, а не о самом «Торпедо»…

— Знаете, во время моей карьеры я видел много тренерских фишек. Некоторые искусственно создают конфликт. Скажем, задевают лидеров и ветеранов, чтобы те повлияли на атмосферу в команде. Да, есть подход Моуринью, который наезжает на всех вокруг, и действительно о команде почти не говорят. Обсуждают только Жозе. Но есть же и другие модели поведения: скажем, Анчелотти — такой добрый дедушка, Зидан — ваш товарищ в раздевалке, Клопп любит разносить всех…

Но, честно говоря, игроки в таких ситуациях как подопытные кролики. Мне лично было не очень приятно в таких ситуациях — за себя и своих партнеров. Потому я, как тренер, не использую подобные методы — запрещенные, так сказать. Пусть и понимаю, что порой они действенны.

— Неужели кто-то мог сделать из сурового Сергея Игнашевича подопытного кролика?

— Да, конечно. Может, в то время я и не понимал этого. Но потом видел, как тренеры влияют на игроков. Со стороны это смотрится не очень.

— Вы любите говорить про известных тренеров — это просто фразы для галочки или вы всерьез анализируете работу топовых коучей?

— Думаю, все тренеры друг друга изучают. Плюс-минус они работают одинаково. Но неправильно говорить: «У меня есть свой стиль, и точка». В сети сейчас можно посмотреть тренировки, упражнения, много всего. Все смотрят, шпионят, можно сказать. В хорошем смысле. Потому, разумеется, надо учиться и развивать свои тренерские навыки.

— Сергей Игнашевич сам понимает, какой тренер — Сергей Игнашевич?

— Скорее нет. Я еще не сформировался полностью как тренер, ничего страшного в этом нет. Повторюсь, надо прогрессировать, не стоять на месте. Но я точно не буду, как Симеоне, бегать и показывать свои яйца фанатам! Я все-таки и футболистом был сдержанным, хладнокровным. Но при этом сидеть на лавке как Тарханов или Анчелотти, не выходя почти к бровке… Так я тоже не смогу!

— Самая горячая тема вокруг «Торпедо» — ваш конфликт с болельщиками. Может, вообще не стоило подходить к трибуне после матча с «Шинником»?

— Вот сейчас наши болельщики опять скажут: «Да чего он эту тему опять поднимает…» Но раз вы спросили… Я жалею об одном: не получилось конструктивного разговора. Все было на эмоциях, с взаимными претензиями. И все.

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— Не пытались в более спокойной обстановке пообщаться? Да хоть в своем инстаграме попереписываться с лидерами движа?

— А на какие вопросы мне нужно было ответить? «Что за… происходит?» «Какого черта этот конь педальный делает в „Торпедо“?» Поймите, я всегда открыт к нормальному разговору. Но к адекватному. В том же инстаграме я иногда делал конференцию «Вопрос-ответ». Мне приходит куча вопросов — штук 300. Знаете, сколько из них от болельщиков «Торпедо»? 20 от силы. Остальное 280 — про сборную России и ЦСКА

И из 20 вопросов — 15 от одного и того же фаната «Торпедо». Все они в духе: «Почему вы Артема Селюкова или Дениса Дегтева не ставите в основу? Почему избавились от них?» И я все равно публикую ответы, но они тонут в сотне других. Будто я игнорирую болельщиков «Торпедо». Хотя это совершенно не так.

— В разгар конфликта не думали просто, как Гончаренко, уехать куда подальше на несколько дней?

— Да нет, зачем. Если я решу уйти из «Торпедо» — то уже не вернусь. Но, конечно, у меня сейчас нет никаких мыслей об отставке.

— В вашей игровой карьере был тренер, который выкидывал вот такое? Как Гончаренко в ЦСКА.

— Да всякое случалось… Скажем, один тренер мог зайти в раздевалку в перерыве и сказать: «Да что вы творите!» И сразу уйти. А другой после первого тайма, который команда выиграла 5:0, вдруг в ярости разломать макет и как заорать на молодых… Мол, последние 5-7 минут вы играли плохо, теряли мяч и так далее. Хотя мы как бы 5:0 ведем… Но так тренер мотивировал всех, не давал расслабиться, чтобы не было никакого камбэка соперника.

— «Торпедо» лишь на 9-м месте, но при этом старается играть в неплохой, атакующий футбол. Может, в такой суровой лиге, как в ФНЛ, стоит выбирать более прагматичный стиль?

— Скажу честно: мне не нравится футбол «Атлетико». 4-4-2 и все от защиты. Но всегда можно получить условно гол со стандарта на 5-й минуте. И придется вдруг перестраиваться, играть первым номером и так далее.

Я хочу, чтобы мои команды искали счастья в чужой штрафной. Доминировали. Даже если соперник сильнее. Может, с помощью каких-то «ловушек», прессинга обманывать оппонента. Но не отдавать инициативу, не закрываться у своих ворот, отбиваться, просто «ждать шанса». Такой футбол не по мне.

— Звучит красиво и правильно, но состав «Торпедо» позволяет с таким футболом выходить в РПЛ?

— Любой спортсмен ставит перед собой высокие цели. Иначе смысл вообще заниматься спортом? Все эти ребята выдержали конкуренцию. Высочайшую конкуренцию. Плюс футболисты — люди амбициозные.

И цель всегда одна — первое место. Мне не надо ставить такую задачу перед игроками. Они сами все понимают. Я лишь пытаюсь помочь достичь ее. Так что да, мы в «Торпедо» хотим выйти в Премьер-лигу.

— После матча с «Чертаново» (0:0) вы дали жесткое интервью, где, в частности, говорили о нехватке характера у игроков «Торпедо». Его вообще реально «натренировать», или просто нужны новички, лидеры, парни с характером?

— В любой чемпионской команде есть лидеры. Фундаментальные позиции — часто это центральный защитник. Возьмите «Ливерпуль» — пришел Ван Дейк , и пожалуйста. Команда начала выигрывать просто все. А «Манчестер Сити» — шикарно играют в атаке, но в защите беда. Нет который год сильных центральных защитников.

Возьмем Россию — у «Краснодара» есть игра, но нет этих самых фундаментальных людей. Гранквиста или даже Ромы Широкова . В «Торпедо» — та же проблема. Вот вы видите у нас лидера на поле?

— Я — нет.

— Вот и я тоже… Конечно, «Торпедо» не хватает лидеров. Людей, которые в сложную минуту поведут за собой. Это проблема. Вот в прошлом сезоне они были. И в обороне, и в нападении.

— Напоследок о самой надоевшей теме — коронавирусе. Скажите, вам карантин помог чем-нибудь — в том смысле, что появилось время, не знаю, выучить китайский язык? Или просто спать целыми днями.

— Я очень много смотрел футбол! Ну серьезно. Почти все матчи ФНЛ посмотрел. Анализировал и игру «Торпедо», и соперников. Думал, как команда должна действовать весной, как другие команды строят свою игру… В общем, я подготовился к той части сезона, которой в итоге не было!

Вообще, думаю, в России немного опоздали весной с ограничениями. Вот и возросло число заразившихся. Сейчас тоже надо что-то делать — особенно с миграцией, чтобы люди не ездили туда-сюда. Надеюсь, мы снова не опоздаем, сыграем на опережение — и не будет второй волны коронавируса… К сожалению, в России люди не такие осознанные, как в Германии. Где смогли на корню зарубить ковид.

Даже в «Торпедо» некоторые футболисты сидят в кинотеатрах, ресторанах… Хотя мы просим их этого не делать. Ну все, что я могу, — сказать перед тренировкой, что не стоит так поступать. Но игроки — взрослые люди, им решать.

— У вас из близких и знакомых, надеюсь, никто не умер от короны, не был в тяжелом состоянии?

— К счастью, нет. Все живы-здоровы. Но проблема реально очень серьезная.