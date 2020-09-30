Дюков высказался об избиении арбитра Широковым

Президент РФС Александр Дюков высказался об избиении арбитра Никиты Данченкова экс-футболистом сборной России Романом Широковым.
«Широкова я давно и хорошо знаю, продолжаю с ним общаться и после завершения карьеры. Мне жаль, что он совершил такой поступок. Мне сложно давать оценки, я не погружался в это дело.
Исходя из того, какая информация поступает, понятно, что он совершил проступок. Суд разберется и вынесет справедливое решение.
Романа я знаю давно, он эмоциональный человек, часто эмоционально реагирует. Это, конечно, не дает оснований для такого поведения. Думаю, выводы он уже сделал», — сказал Дюков.
Широков избил Данченкова в августе во время матча Московского Кубка Селебрити между любительскими командами «Матч ТВ» и «Ничего обычного».
В отношении экс-игрока сборной России возбудили дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Защита Данченкова добивается переквалификации дела на покушение на убийство.