Кокорин пропустит игру «Спартака» с «Зенитом» 

«Есть еще пара вопросов по игрокам. Можно сказать наверняка что Александр Кокорин пропустит следующий матч, две недели ему еще предстоит курс лечения», — сказал он.

Тедеско уточнил, что окончательное решение по остальным игроках, относительно которых у тренерского штаба есть сомнения, примут 2 октября.

Московский «Спартак» объявил о подписании Кокорина 2 августа. Между клубом и спортсменом действует долгосрочный контракт по схеме «3+1». Он присоединился к клубу на правах свободного агента. Вторую половину прошлого сезона Кокорин провел в «Сочи». В составе команды он забил семь мячей в 10 матчах. До этого спортсмен выступал за «Зенит».

В настоящее время «Зенит» и «Спартак» занимают первые строчки в турнирной таблице РПЛ. Команды набрали по девять очков, при этом петербургский клуб обошел московский по количеству забитых и пропущенных мячей.