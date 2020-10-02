​ЦСКА узнал своих соперников в Лиге Европы

Завершилась жеребьёвка группового этапа Лиги Европы, которая по обыкновению проходила в швейцарском Ньоне. По итогам церемонии были составлены двенадцать групп, которые представлены ниже.

В: «Арсенал», «Рапид» Вена, «Мольде», «Дандолк».

С: «Байер», «Славия», «Хапоэль» Беэр-Шева, «Ницца».

D: «Бенфика», «Стандард», «Рейнджерс», «Лех».

E: ПСВ, ПАОК, «Гранада», «Омония».

F: «Наполи», «Реал Сосьедад», АЗ, «Риека».

G: «Брага», «Лестер», АЕК, «Заря».

H: «Селтик», «Спарта», «Милан», «Лилль».

I: «Вильярреал», «Карабах», «Маккаби» Тель-Авив, «Сивасспор»

J: «Тоттенхэм», «Лудогорец», ЛАСК, «Антверпен».

K: ЦСКА Москва, «Динамо» Загреб, Фейеноорд, «Вольфсбергер».

В плей-офф Лиги Европы из каждой группы пройдут по две лучшие команды. К ним присоединятся восемь клубов, которые на групповой стадии Лиги чемпионов займут третьи места в своих квартетах.

Первый тур группового этапа Лиги Европы запланирован на 22 октября. Базовый день заключительного шестого игрового дня — 10 декабря.

Действующим обладателем трофея Лиги Европы является испанская «Севилья». В финале прошлого сезона она обыграла «Интер».