​ЦСКА узнал своих соперников в Лиге Европы

Завершилась жеребьёвка группового этапа Лиги Европы, которая по обыкновению проходила в швейцарском Ньоне. По итогам церемонии были составлены двенадцать групп, которые представлены ниже.
А: «Рома», «Янг Бойз», «Клуж», ЦСКА София.
В: «Арсенал», «Рапид» Вена, «Мольде», «Дандолк».
С: «Байер», «Славия», «Хапоэль» Беэр-Шева, «Ницца».
D: «Бенфика», «Стандард», «Рейнджерс», «Лех».
E: ПСВ, ПАОК, «Гранада», «Омония».
F: «Наполи», «Реал Сосьедад», АЗ, «Риека».
G: «Брага», «Лестер», АЕК, «Заря».
H: «Селтик», «Спарта», «Милан», «Лилль».
I: «Вильярреал», «Карабах», «Маккаби» Тель-Авив, «Сивасспор»
J: «Тоттенхэм», «Лудогорец», ЛАСК, «Антверпен».
K: ЦСКА Москва, «Динамо» Загреб, Фейеноорд, «Вольфсбергер».
L: «Гент», «Црвена Звезда», «Хоффенхайм», «Слован».
В плей-офф Лиги Европы из каждой группы пройдут по две лучшие команды. К ним присоединятся восемь клубов, которые на групповой стадии Лиги чемпионов займут третьи места в своих квартетах.
Первый тур группового этапа Лиги Европы запланирован на 22 октября. Базовый день заключительного шестого игрового дня — 10 декабря.
Действующим обладателем трофея Лиги Европы является испанская «Севилья». В финале прошлого сезона она обыграла «Интер».