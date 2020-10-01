Матч-центр
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25 сентября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Герта
Герта
1 3
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
26 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Тамбов
Тамбов
0 2
Спартак М Спартак М
Зенит
Зенит
6 0
Уфа Уфа
Сочи
Сочи
1 1
Краснодар Краснодар
26 сентября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Алавес
Алавес
0 0
Хетафе Хетафе
Валенсия
Валенсия
1 1
Уэска Уэска
Эльче
Эльче
0 3
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
26 сентября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Майнц
Майнц
1 4
Штутгарт Штутгарт
Аугсбург
Аугсбург
2 0
Боруссия Д Боруссия Д
Арминия
Арминия
1 0
Кёльн Кёльн
26 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
2 3
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
1 2
Эвертон Эвертон
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
3 3
Челси Челси
27 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Арсенал
Арсенал
2 3
Ростов Ростов
Ахмат
Ахмат
2 0
Урал Урал
ЦСКА
ЦСКА
0 1
Локомотив М Локомотив М
27 сентября

Испанская Примера

3 из 6
Все матчи
Осасуна
Осасуна
1 3
Леванте Леванте
Эйбар
Эйбар
1 2
Атлетик Б Атлетик Б
Атлетико М
Атлетико М
6 1
Гранада Гранада
27 сентября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
4 1
Бавария Бавария
Фрайбург
Фрайбург
1 1
Вольфсбург Вольфсбург
27 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
0 1
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
1 1
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Сити
Манчестер Сити
2 5
Лестер Сити Лестер Сити
28 сентября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Химки
Химки
1 0
Динамо М Динамо М