«Барселона» объявила о переходе Деста

Как сообщает пресс-служба «Барселоны» соглашение с 19-летним американцем рассчитано до лета 2025 года.

Дест является воспитанником «Аякса», и играет за основной состав с 2019 года. В его активе 2 гола и 6 голевых передач в 28 матчах. Он также является игроком сборной США, за которую уже провёл три встречи.