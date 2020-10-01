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«Барселона» объявила о переходе Деста из «Аякса»

RT на русском
2 часа назад
Каталонский футбольный клуб «Барселона» объявил о трансфере американского защитника Сержиньо Деста из амстердамского «Аякса».
«Барселона» объявила о переходе Деста
Фото: ReutersReuters
Как сообщает пресс-служба «Барселоны» соглашение с 19-летним американцем рассчитано до лета 2025 года.
Отмечается, что сумма отступных по контракту составляет 400 млн.
Дест является воспитанником «Аякса», и играет за основной состав с 2019 года. В его активе 2 гола и 6 голевых передач в 28 матчах. Он также является игроком сборной США, за которую уже провёл три встречи.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» объявил о переходе Диаша из «Бенфики».
Футбол,
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