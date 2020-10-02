«Трусливый футбол побеждает»

«Краснодар» узнал своих соперников по групповому этапу Лиги чемпионов. В группе «E» российский клуб встретится с «Севильей», «Челси» и «Ренном».

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Из этой тройки лондонцы — безусловно, самый громкий и интересный оппонент «быков». Тем более, что владельца «Краснодара» Сергея Галицкого с «Челси» связывают несколько интересных историй. Рассказываем о каждой из них.

Галицкий критиковал «Челси» за «автобус»

В апреле 2012 году лондонцы дома бились в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:0). Команда, ведомая неопытным тренером Роберто Ди Маттео и уже возрастными Лэмпардом, Терри, Дрогбой и Коулом абсолютно точно уступала в классе каталонцам под руководством Гвардиолы, поэтому предпочитала сидеть большими силами у своих ворот и лишь изредка контратаковать.

Такой подход владельцу «Краснодара» пришелся не по душе. У себя в «твиттере» он разнес «Челси».

Спустя два года Сергей Галицкий посетил передачу «90 минут плюс» на «НТВ-Плюс Наш футбол» и еще раз вспомнил про автобус «Челси» — после той самой победы лондонцев над «Ливерпулем», когда Джеррард поскользнулся, а Демба Ба забил гол.

— Я еще раз говорю: мы пришли посмотреть зрелище. Футбол — это прежде всего зрелище.

— Вам неинтересно было смотреть «Ливерпуль» — «Челси»?

— Мы пришли смотреть не на «автобус». Оставьте эти разговоры тренерам, которые приходят к вам в студию рассказать, какой был великолепный тактический матч. И вот они там в 10 человек стояли сзади и отбивались. При том, что бюджет у команды такой же, как у соперника. Это неправильно. Я не хотел бы зацикливаться на «Челси». Я просто говорю, что вы запомните, что Ди Маттео выиграл Лигу чемпионов, а я видел, как это было.

— А какая разница?

— Вам, я вижу, никакой. Это было 90 минут позора.

— Вы бы Моуринью не позвали к себе в команду? Не потянули бы, наверное?

— Не знаю, потянули бы мы его или нет. Это вопрос обсуждаемый. Я говорю о том, что тренер с такой философией у нас бы не работал. Кстати, не подскажете, где сейчас работает Ди Маттео со своим великолепным «автобусом»?

Галицкий признавался, что не знаком c Абрамовичем

В 2013 году владелец «Краснодара» в эфире телеканала «Дождь» рассказал о своих отношениях с соседями по списку Forbes. Оказалось, с многими из них он даже не знаком, в том числе и с владельцем лондонского клуба.

— Вы никогда не разговаривали с коллегами по списку Forbes?

— Я с ними не знаком.

— Как же так? Вам разве с Абрамовичем не интересно было бы о футболе поговорить?

— Ну, наверное, интересно. Но это не является целью моей жизни. Мне лучше с моими друзьями о футболе поговорить.

Галицкий не отпустил Мусаева на стажировку к Сарри в «Челси»

Когда итальянский тренер Маурицио Сарри работал в «Челси», главный тренер «Краснодара» попросил Сергея Галицкого о стажировке в Лондон. Тем не менее владелец краснодарского клуба отказал.

«Мусаев хотел поехать на стажировку к Сарри, это тренер «Челси». Просил меня, а я ему сказал: «Нет, этого не надо делать. Ты даже не думай об этом, это неправильно». Он обиделся. Нет, не обиделся, неправильное слово. Он все-таки взрослый мужик. Просто сказал: «Окей». Я его потом поддевал этим Сарри, когда мы проигрывали.

А он потом прислал мне статью об одном великом советском тренере. Канадцы приехали в Европу тренироваться, а дело было в 1920-е или 30-е годы. И вот он просился к канадцам на стажировку. Великим тренером он стал уже позже, хотя на стажировку его не отпустили. А потом они приехали в Канаду и всех обыграли. В итоге уже канадцы стали смотреть на его тренировки. После этого ему сказали: «Вот теперь ты можешь ехать и смотреть, как они тренируют».