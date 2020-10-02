«Трусливый футбол побеждает»

«Краснодар» узнал своих соперников по групповому этапу Лиги чемпионов. В группе «E» российский клуб встретится с «Севильей», «Челси» и «Ренном».
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Из этой тройки лондонцы — безусловно, самый громкий и интересный оппонент «быков». Тем более, что владельца «Краснодара» Сергея Галицкого
с «Челси» связывают несколько интересных историй. Рассказываем о каждой из них.
Галицкий критиковал «Челси» за «автобус»
В апреле 2012 году лондонцы дома бились в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:0). Команда, ведомая неопытным тренером Роберто Ди Маттео и уже возрастными Лэмпардом, Терри, Дрогбой и Коулом абсолютно точно уступала в классе каталонцам под руководством Гвардиолы, поэтому предпочитала сидеть большими силами у своих ворот и лишь изредка контратаковать.
Такой подход владельцу «Краснодара» пришелся не по душе. У себя в «твиттере» он разнес «Челси».
Спустя два года Сергей Галицкий посетил передачу «90 минут плюс» на «НТВ-Плюс Наш футбол» и еще раз вспомнил про автобус «Челси» — после той самой победы лондонцев над «Ливерпулем», когда Джеррард поскользнулся, а Демба Ба забил гол.
— Я еще раз говорю: мы пришли посмотреть зрелище. Футбол — это прежде всего зрелище.
— Вам неинтересно было смотреть «Ливерпуль» — «Челси»?
— Мы пришли смотреть не на «автобус». Оставьте эти разговоры тренерам, которые приходят к вам в студию рассказать, какой был великолепный тактический матч. И вот они там в 10 человек стояли сзади и отбивались. При том, что бюджет у команды такой же, как у соперника. Это неправильно. Я не хотел бы зацикливаться на «Челси». Я просто говорю, что вы запомните, что Ди Маттео выиграл Лигу чемпионов, а я видел, как это было.
— Вам, я вижу, никакой. Это было 90 минут позора.
— Вы бы Моуринью не позвали к себе в команду? Не потянули бы, наверное?
— Не знаю, потянули бы мы его или нет. Это вопрос обсуждаемый. Я говорю о том, что тренер с такой философией у нас бы не работал. Кстати, не подскажете, где сейчас работает Ди Маттео со своим великолепным «автобусом»?
Галицкий признавался, что не знаком c Абрамовичем
В 2013 году владелец «Краснодара» в эфире телеканала «Дождь» рассказал о своих отношениях с соседями по списку Forbes. Оказалось, с многими из них он даже не знаком, в том числе и с владельцем лондонского клуба.
— Вы никогда не разговаривали с коллегами по списку Forbes?
— Как же так? Вам разве с Абрамовичем не интересно было бы о футболе поговорить?
— Ну, наверное, интересно. Но это не является целью моей жизни. Мне лучше с моими друзьями о футболе поговорить.
Галицкий не отпустил Мусаева на стажировку к Сарри в «Челси»
Когда итальянский тренер Маурицио Сарри
работал в «Челси», главный тренер «Краснодара» попросил Сергея Галицкого о стажировке в Лондон. Тем не менее владелец краснодарского клуба отказал.
«Мусаев хотел поехать на стажировку к Сарри, это тренер «Челси». Просил меня, а я ему сказал: «Нет, этого не надо делать. Ты даже не думай об этом, это неправильно». Он обиделся. Нет, не обиделся, неправильное слово. Он все-таки взрослый мужик. Просто сказал: «Окей». Я его потом поддевал этим Сарри, когда мы проигрывали.
А он потом прислал мне статью об одном великом советском тренере. Канадцы приехали в Европу тренироваться, а дело было в 1920-е или 30-е годы. И вот он просился к канадцам на стажировку. Великим тренером он стал уже позже, хотя на стажировку его не отпустили. А потом они приехали в Канаду и всех обыграли. В итоге уже канадцы стали смотреть на его тренировки. После этого ему сказали: «Вот теперь ты можешь ехать и смотреть, как они тренируют».
Когда ты смотришь чужие истории успеха, это забивает и твою эмоциональную целостность. Ты начинаешь копировать: здесь кальку возьмешь, там используешь то, что уже кто-то делал. И если ты готов, тебе это мешает. Ты должен жить свою жизнь со своими ошибками. Ты не должен подавлять свое естество чтением чужих историй успеха, поскольку ты сам тогда не добьешься успеха», — рассказывал Галицкий в интервью You-Tube каналу «Русские норм!».