«Спартак» ушел от поражения в игре с «Зенитом» 

«Зенит» на выезде обыграл «Спартак» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 3 октября, и завершилась со счетом 1:1. Счет на 65-й минуте открыл хавбек сине-бело-голубых Александр Ерохин . Через 20 минут равенство восстановил форвард красно-белых Эсекель Понсе, позволив хозяевам уйти от поражения.

По итогам встречи у обеих команд в копилке по 21 очку. «Зенит» опережает «Спартак» по дополнительным показателям и возглавляет турнирную таблицу.

В следующем туре «Спартак» 18 октября на выезде сыграет с «Химками». «Зенит» в тот же день на выезде встретится с «Сочи».