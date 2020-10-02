Мирзов: перешёл в клуб, где меня хотели видеть 

«После подписания контракта — только положительные эмоции. Я перешёл в клуб, где меня хотели видеть и руководство, и, конечно же, главный тренер. Я уже знаком с Игорем Геннадьевичем Черевченко. Можно сказать, он повлиял на меня и поучаствовал в переходе. Мне было комфортно работать с ним в тульском «Арсенале» — отлично знаю его требования, понимаю, какой футбол он хочет видеть. Сейчас сконцентрируюсь на тренировках — надо войти в игровой тонус и набрать форму. В «Химках» на меня рассчитывают, а я хочу помочь команде и показать себя», — приводит слова Мирзова пресс-служба клуба.