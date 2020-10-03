«Полный маразм»: массажист Кокорина об обвинениях в травме 

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
26 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Тамбов
Тамбов
0 2
Спартак М Спартак М
Зенит
Зенит
6 0
Уфа Уфа
Сочи
Сочи
1 1
Краснодар Краснодар
26 сентября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Алавес
Алавес
0 0
Хетафе Хетафе
Валенсия
Валенсия
1 1
Уэска Уэска
Эльче
Эльче
0 3
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
26 сентября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Майнц
Майнц
1 4
Штутгарт Штутгарт
Аугсбург
Аугсбург
2 0
Боруссия Д Боруссия Д
Байер
Байер
1 1
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
26 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
2 3
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
1 2
Эвертон Эвертон
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
3 3
Челси Челси
27 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Арсенал
Арсенал
2 3
Ростов Ростов
Ахмат
Ахмат
2 0
Урал Урал
ЦСКА
ЦСКА
0 1
Локомотив М Локомотив М
27 сентября

Испанская Примера

3 из 6
Все матчи
Осасуна
Осасуна
1 3
Леванте Леванте
Эйбар
Эйбар
1 2
Атлетик Б Атлетик Б
Атлетико М
Атлетико М
6 1
Гранада Гранада
27 сентября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
4 1
Бавария Бавария
Фрайбург
Фрайбург
1 1
Вольфсбург Вольфсбург
27 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
0 1
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
1 1
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Сити
Манчестер Сити
2 5
Лестер Сити Лестер Сити
28 сентября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Химки
Химки
1 0
Динамо М Динамо М
28 сентября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Фулхэм
Фулхэм
0 3
Астон Вилла Астон Вилла
Ливерпуль
Ливерпуль
3 1
Арсенал Арсенал
29 сентября

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
0 1
Валенсия Валенсия
Хетафе
Хетафе
3 0
Бетис Бетис
30 сентября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Уэска
Уэска
0 0
Атлетико М Атлетико М
Вильярреал
Вильярреал
3 1
Алавес Алавес
Эйбар
Эйбар
0 1
Эльче Эльче
1 октября

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
0 1
Кадис Кадис
Севилья
Севилья
1 0
Леванте Леванте
Сельта
Сельта
0 3
Барселона Барселона
2 октября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Унион
Унион
4 0
Майнц Майнц
3 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Уфа
Уфа
0 0
Ротор Ротор
Урал
Урал
0 2
ЦСКА ЦСКА
Спартак М
Спартак М
19:00
Зенит Зенит
3 октября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
1 2
Эйбар Эйбар
Эльче
Эльче
19:30
Уэска Уэска
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
19:30
Хетафе Хетафе
3 октября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Боруссия Д
Боруссия Д
4 0
Фрайбург Фрайбург
Вердер
Вердер
1 0
Арминия Арминия
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
19:30
Шальке-04 Шальке-04
3 октября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Челси
Челси
4 0
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
19:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
22:00
Бёрнли Бёрнли
4 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Локомотив М
Локомотив М
14:00
Химки Химки
Рубин
Рубин
16:30
Ахмат Ахмат
Сочи
Сочи
16:30
Ростов Ростов
4 октября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Осасуна
Осасуна
13:00
Сельта Сельта
Алавес
Алавес
15:00
Атлетик Б Атлетик Б
Леванте
Леванте
17:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
4 октября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
16:30
Аугсбург Аугсбург
Бавария
Бавария
19:00
Герта Герта
4 октября

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Лестер Сити
Лестер Сити
14:00
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Саутгемптон
Саутгемптон
14:00
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
16:00
Фулхэм Фулхэм

«Полный маразм»: массажист Кокорина об обвинениях в травме 

Майк Габриелян 40 минут назад
«Полный маразм»: массажист Кокорина об обвинениях в травме
Фото: РИА Новости
Сергей Колесников, массажист спартаковского форварда Александра Кокорина, прокомментировал обвинения в свой адрес после очередной травмы игрока. Колесникова цитирует «Чемпионат».

«Полный маразм. Я с Сашей работаю много лет, ещё с «Динамо», был с ним в «Сочи». Как я могу иметь какое-то отношение к травме? Кто-то клевещет, не понимаю, кому это нужно. Есть определённые мысли, но стараюсь их отогнать», — заявил Колесников.

Ранее в «Спартаке» сообщили, что Кокорин из-за травмы пропустит предстоящий матч с «Зенитом». Футболист пройдёт двухнедельный курс лечения. После этого в интернете появились комментаторы, предполагающие, что травму мог усугубить массажист Колесников.
Ранее в адрес массажиста Колесникова недоброжелатели также выдвигали обвинения. Пять лет назад «Рамблер» сообщал, что претензии к Колесникову выдвинул экс-врач московского клуба «Динамо» Александр Резепов. По его мнению, Колесников некорректно провёл мануальную терапию Андрею Воронину.
Украинский футболист, выступавший за «Динамо», получил травму и вынужден был продолжить лечение в Швейцарии и Америке, а затем уйти из спорта.
«Спартак» и «Зенит» сыграют сегодня на стадионе «Открытие Арена» в Москве.
Видео дня. «Лестер» разгромил «Манчестер Сити»
Комментарии 1
Футбол , Андрей Воронин , Сергей Колесников , Александр Кокорин , Спартак , Зенит , Динамо
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Либо я, либо Медведева: жесткий ультиматум Загитовой
Либо я, либо Медведева: жесткий ультиматум Загитовой
«Распутство в вульгарных трусах»: скандал на стадионе
«Распутство в вульгарных трусах»: скандал на стадионе
«Скоро пойдут фото без трусов. Тело позволяет»
«Скоро пойдут фото без трусов. Тело позволяет»
«Строил планы и мечтал о детях»: почему умер Динамит?
«Строил планы и мечтал о детях»: почему умер Динамит?
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Российские футбольные фанаты устроили массовую драку
00:13
Российские футбольные фанаты устроили массовую драку
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Орсер назвал проблему, с которой не смог справиться
00:32
Орсер назвал проблему, с которой не смог справиться
Фигурное катание
Российский хоккеист погиб в уличной драке
01:50
Российский хоккеист погиб в уличной драке
Хоккей
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Губерниев: Когда закончится этот бардак?
00:34
Губерниев: Когда закончится этот бардак?
Летние виды спорта
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Олимпийская чемпионка раскритиковала курорты Крыма
00:58
Олимпийская чемпионка раскритиковала курорты Крыма
Летние виды спорта Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение