«Полный маразм»: массажист Кокорина об обвинениях в травме 

Сергей Колесников, массажист спартаковского форварда Александра Кокорина, прокомментировал обвинения в свой адрес после очередной травмы игрока. Колесникова цитирует «Чемпионат».
«Полный маразм. Я с Сашей работаю много лет, ещё с «Динамо», был с ним в «Сочи». Как я могу иметь какое-то отношение к травме? Кто-то клевещет, не понимаю, кому это нужно. Есть определённые мысли, но стараюсь их отогнать», — заявил Колесников.
Ранее в «Спартаке» сообщили, что Кокорин из-за травмы пропустит предстоящий матч с «Зенитом». Футболист пройдёт двухнедельный курс лечения. После этого в интернете появились комментаторы, предполагающие, что травму мог усугубить массажист Колесников.
Ранее в адрес массажиста Колесникова недоброжелатели также выдвигали обвинения. Пять лет назад «Рамблер» сообщал, что претензии к Колесникову выдвинул экс-врач московского клуба «Динамо» Александр Резепов. По его мнению, Колесников некорректно провёл мануальную терапию Андрею Воронину.
Украинский футболист, выступавший за «Динамо», получил травму и вынужден был продолжить лечение в Швейцарии и Америке, а затем уйти из спорта.
«Спартак» и «Зенит» сыграют сегодня на стадионе «Открытие Арена» в Москве.