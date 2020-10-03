«Полный маразм»: массажист Кокорина об обвинениях в травме 

«Полный маразм. Я с Сашей работаю много лет, ещё с «Динамо», был с ним в «Сочи». Как я могу иметь какое-то отношение к травме? Кто-то клевещет, не понимаю, кому это нужно. Есть определённые мысли, но стараюсь их отогнать», — заявил Колесников.