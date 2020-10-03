Кузяев первым прибыл на базу сборной России 

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Далер Кузяев первым приехал на базу в Новогорске. Сборы начинаются 🔥 pic.twitter.com/eEVMOupA2B— Сборная России (@TeamRussia) October 3, 2020

"Кузяев первый из игроков прибыл на базу в Новогорске. Сборы начинаются", — сообщили в пресс-службе сборной.

Напомним, что 8 октября Россия проведет товарищескую игру против Швеции. Также 11 и 14 октября октября россиян ожидают матчи Лиги Наций против Турции и Венгрии соответственно.