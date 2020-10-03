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Максименко признан лучшим игроком матча «Спартак» — «Зенит»

RT на русскомиещё 12
1 час назад
Голкипер московского «Спартака» Александр Максименко признан лучшим игроком матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».
Назван лучший игрок матча «Спартак» — «Зенит»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.
По ходу матча Максименко отразил десять ударом по своим воротам.
Встреча, прошедшая в Москве, на «Открытие Арене», завершилась со счётом 1:1.
RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.
Футбол,Александр Максименко,Зенит,Спартак,
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