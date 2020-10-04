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«Наполи» не прибыл на матч против «Ювентуса» после заражения футболистов COVID-19 

ТАСС и ещё 12 58 минут назад
«Наполи» не прибыл на матч против «Ювентуса»
Фото: © Tano Pecoraro/LaPresse via AP
Футбольный клуб "Наполи" не сумел прибыть на гостевой матч третьего тура чемпионата Италии против "Ювентуса". Об этом сообщает AFP.
По информации пресс-службы туринского клуба, футболисты "Ювентуса" на встречу прибыли. Матч должен был начаться в 21:45 мск. Официальных заявлений об отмене игры не поступало.
В субботу журналист телеканала beIN Sports Танкреди Палмери заявил, что местные власти не разрешают "Наполи" вылететь на матч против "Ювентуса" из-за случаев заражения коронавирусом, позднее он опроверг эту информацию со ссылкой на новостное агентство ANSA, а La Gazzetta dello Sport со ссылкой на заявление лиги сообщила, что матч пройдет в запланированное время.
По состоянию на 3 октября в составе "Наполи" коронавирусом заразились полузащитники Петр Зелиньский и Элиф Элмас, а также один из сотрудников клуба. В "Ювентусе" выявлено два случая заражения, отмечается, что футболисты не инфицированы.
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Футбол , Петр Зелиньский
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