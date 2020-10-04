Широков прервал молчание

Бывший футболист Роман Широков находится под подпиской о невыезде. Об этом он сообщил журналистам.
"А что мне на эту тему высказываться? Пусть возбуждают [дело]. Когда все закончится, тогда и выскажусь, — сказал Широков. — Сейчас говорят только следственные органы, как видите, я под подпиской о невыезде, не выезжаю".
В августе Широков в ходе матча любительского турнира избил арбитра Никиту Данченкова после показанной ему красной карточки за брань. В сентябре московская полиция возбудила уголовное дело по ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью"). По этой статье футболисту грозит штраф до 40 тысяч рублей либо 480 часов обязательных работ либо год исправительных работ или четыре месяца ареста. Обвинение Широкову пока не предъявлено.
Ранее Широков извинился за инцидент в своем аккаунте в Instagram, телеканал "Матч ТВ" отстранил его от работы эксперта.