«Динамо» обыграло «Краснодар»

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
27 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Арсенал
Арсенал
2 3
Ростов Ростов
Ахмат
Ахмат
2 0
Урал Урал
Ротор
Ротор
1 3
Рубин Рубин
27 сентября

Испанская Примера

3 из 6
Все матчи
Осасуна
Осасуна
1 3
Леванте Леванте
Эйбар
Эйбар
1 2
Атлетик Б Атлетик Б
Атлетико М
Атлетико М
6 1
Гранада Гранада
27 сентября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
4 1
Бавария Бавария
Фрайбург
Фрайбург
1 1
Вольфсбург Вольфсбург
27 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
0 1
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
1 1
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Сити
Манчестер Сити
2 5
Лестер Сити Лестер Сити
28 сентября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Химки
Химки
1 0
Динамо М Динамо М
28 сентября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Фулхэм
Фулхэм
0 3
Астон Вилла Астон Вилла
Ливерпуль
Ливерпуль
3 1
Арсенал Арсенал
29 сентября

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
0 1
Валенсия Валенсия
Хетафе
Хетафе
3 0
Бетис Бетис
30 сентября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
3 1
Алавес Алавес
Уэска
Уэска
0 0
Атлетико М Атлетико М
Эйбар
Эйбар
0 1
Эльче Эльче
1 октября

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Севилья
Севилья
1 0
Леванте Леванте
Атлетик Б
Атлетик Б
0 1
Кадис Кадис
Сельта
Сельта
0 3
Барселона Барселона
2 октября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Унион
Унион
4 0
Майнц Майнц
3 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Уфа
Уфа
0 0
Ротор Ротор
Урал
Урал
0 2
ЦСКА ЦСКА
Тамбов
Тамбов
1 1
Арсенал Арсенал
3 октября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
1 2
Эйбар Эйбар
Атлетико М
Атлетико М
0 0
Вильярреал Вильярреал
Эльче
Эльче
0 0
Уэска Уэска
3 октября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Кёльн
Кёльн
1 3
Боруссия М Боруссия М
Штутгарт
Штутгарт
1 1
Байер Байер
Вердер
Вердер
1 0
Арминия Арминия
3 октября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Челси
Челси
4 0
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Эвертон
Эвертон
4 2
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
1 1
Манчестер Сити Манчестер Сити
4 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Локомотив М
Локомотив М
2 1
Химки Химки
Рубин
Рубин
1 1
Ахмат Ахмат
Сочи
Сочи
4 2
Ростов Ростов
4 октября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Осасуна
Осасуна
2 0
Сельта Сельта
Алавес
Алавес
1 0
Атлетик Б Атлетик Б
Барселона
Барселона
1 1
Севилья Севилья
4 октября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
0 0
Аугсбург Аугсбург
Бавария
Бавария
4 3
Герта Герта
4 октября

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Лестер Сити
Лестер Сити
0 3
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Саутгемптон
Саутгемптон
2 0
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Астон Вилла
Астон Вилла
7 2
Ливерпуль Ливерпуль

«Динамо» в первом матче без Новикова обыграло «Краснодар» в матче РПЛ 

ТАСС и ещё 18 1 час назад
«Динамо» обыграло «Краснодар»
Фото: ТАСС
Московское "Динамо" дома одержало победу со счетом 2:0 над "Краснодаром" в матче 10-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене".
Голы забили Вячеслав Грулев (37-я минута) и Даниил Лесовой (57). Лесовой отличился за "Динамо" впервые, полузащитник присоединился к клубу 7 сентября и провел за команду четвертый матч. Стартовые составы перед матчем объявил обладатель Кубка Стэнли 2018 года, российский хоккеист Александр Овечкин. Также он пробил в гонг, сигнализирующий о пяти минутах до конца основного времени матча.
Исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых был Александр Кульчий, который на данный момент является тренером молодежной команды. Этот матч стал первым для клуба после ухода Кирилла Новикова, который подал в отставку с поста наставника команды во вторник.
"Краснодар" прервал семиматчевую серию без поражений во всех турнирах (четыре победы, три ничьи), уступив впервые с 22 августа. Тогда команда Мурада Мусаева проиграла в гостевом матче РПЛ против екатеринбургского "Урала" (0:1).
"Динамо" с 17 очками в 10 турах занимает шестое место в таблице РПЛ, "Краснодар" имеет 15 очков и идет восьмым. В следующем туре бело-голубые встретятся в гостях с ЦСКА, краснодарцы сыграют на своем поле с казанским "Рубином". Точное расписание матчей станет известно позднее.
Видео дня. «Челси» разгромил «Кристал Пэлас»
ТАСС: последние новости
Роман Широков сообщил, что находится под подпиской о невыезде Роман Широков сообщил, что находится под подпиской о невыезде Два представителя "Ювентуса" заразились коронавирусом Два представителя "Ювентуса" заразились коронавирусом Дюков: количество ошибок футбольных судей в поле сократилось на 20% Дюков: количество ошибок футбольных судей в поле сократилось на 20%
Комментарии
Футбол , Мурад Мусаев , Кирилл Новиков , Вячеслав Грулев , Александр Кульчий , Даниил Лесовой , Александр Овечкин , ЦСКА , Динамо
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Скоро пойдут фото без трусов. Тело позволяет»
«Скоро пойдут фото без трусов. Тело позволяет»
«Распутство в вульгарных трусах»: скандал на стадионе
«Распутство в вульгарных трусах»: скандал на стадионе
«Строил планы и мечтал о детях»: почему умер Динамит?
«Строил планы и мечтал о детях»: почему умер Динамит?
«Жопа или сиськи? Жопа. О ней говорили все мои бывшие»
«Жопа или сиськи? Жопа. О ней говорили все мои бывшие»
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Российские футбольные фанаты устроили массовую драку
00:13
Российские футбольные фанаты устроили массовую драку
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Орсер назвал проблему, с которой не смог справиться
00:32
Орсер назвал проблему, с которой не смог справиться
Фигурное катание
Российский хоккеист погиб в уличной драке
01:50
Российский хоккеист погиб в уличной драке
Хоккей
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Губерниев: Когда закончится этот бардак?
00:34
Губерниев: Когда закончится этот бардак?
Летние виды спорта
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Олимпийская чемпионка раскритиковала курорты Крыма
00:58
Олимпийская чемпионка раскритиковала курорты Крыма
Летние виды спорта Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение