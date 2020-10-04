«Динамо» обыграло «Краснодар»

Московское "Динамо" дома одержало победу со счетом 2:0 над "Краснодаром" в матче 10-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене".
Голы забили Вячеслав Грулев (37-я минута) и Даниил Лесовой (57). Лесовой отличился за "Динамо" впервые, полузащитник присоединился к клубу 7 сентября и провел за команду четвертый матч. Стартовые составы перед матчем объявил обладатель Кубка Стэнли 2018 года, российский хоккеист Александр Овечкин. Также он пробил в гонг, сигнализирующий о пяти минутах до конца основного времени матча.
Исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых был Александр Кульчий, который на данный момент является тренером молодежной команды. Этот матч стал первым для клуба после ухода Кирилла Новикова, который подал в отставку с поста наставника команды во вторник.
"Краснодар" прервал семиматчевую серию без поражений во всех турнирах (четыре победы, три ничьи), уступив впервые с 22 августа. Тогда команда Мурада Мусаева проиграла в гостевом матче РПЛ против екатеринбургского "Урала" (0:1).
"Динамо" с 17 очками в 10 турах занимает шестое место в таблице РПЛ, "Краснодар" имеет 15 очков и идет восьмым. В следующем туре бело-голубые встретятся в гостях с ЦСКА, краснодарцы сыграют на своем поле с казанским "Рубином". Точное расписание матчей станет известно позднее.