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Уткин сравнил футболиста «Спартака» Урунова со своим енотом 

RT на русском и ещё 4 1 час назад
Уткин сравнил футболиста «Спартака» со своим енотом
Фото: РИА Новости
Известный спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением по поводу игры полузащитника московского «Спартака» Остона Урунова в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».

«Игра сюжетно удалась, в ней не было удивительных ляпов, команды сыграли достаточно собранно. Другое дело, что собранность не для всех означает качество игры. Я вот абсолютно уверен, что Остон Урунов очень собранно провёл матч, но вместе с тем… Никак не хочу, чтобы сравнение было обидным, ведь любого человека можно сравнить с животным. Но вот такую сосредоточенность я наблюдаю у своего енота, когда он с невероятно сосредоточенным видом делает что-то совершенно немыслимое и бесполезное», — сказал Уткин на своем YouTube-канале.

При этом он выразил надежду, что в дальнейшем Урунов будет действовать и двигаться более осмысленно.
Матч состоялся 3 октября в Москве и завершился со счётом 1:1.
После десяти туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, имея 21 очко. Столько же и у «Спартака», который уступает питерцам лишь по разнице забитых и пропущенных мячей.
Ранее Александр Медведев заявил, что в «Зените» сильно расстроены ничьей со «Спартаком».
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Комментарии 1
Футбол , Остон Урунов , Василий Уткин , Александр Медведев , Спартак , Зенит
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