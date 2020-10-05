В этом сезоне уже слишком много странных результатов матчей, которые взрывают мозг.

«Бавария» громит «Шальке» 8:2 в первом туре, после чего влетает «Хоффенхайму» 1:4 и еле вытаскивает матч с «Гертой» 4:3.

Финалист ЛЧ «ПСЖ» терпит два поражения на старте Лиги 1. Одно — от новичка «Ланса».

«Челси» тратит 250 млн евро на новичков и чудом спасает матч с «Вест Бромвичем» с 0:3.

Команда Гвардиолы впервые в его тренерской карьере пропускает 5 мячей за один матч. Давайте считать по пальцам:

Позорные поражения «МЮ» (1:6) и «Ливерпуля» (2:7) в прошедшее воскресенье только подтверждают теорию, что в этом сезоне с грандами происходит что-то странное. Давайте попробуем выявить причины.

Для начала отметим, что каждый из перечисленных результатов уникален и имеет ряд своих причинно-следственных связей. К примеру, разгрома «МЮ» могло и не быть, не удали судья Марсьяля на 30-й минуте после провокации Ламелы. «ПСЖ» и «Баварии» пришлось вкатываться в новый сезон почти без раскачки — спустя месяц после финала Лиги чемпионов. «Лестер» с маниакальной уверенностью ловил «Сити» на контратаках, а в «Челси» и вовсе обновилось под 50% состава и ожидать от них стабильности на старте сезона — глупость.

Справедливости ради, обновленный «Челси» в этой истории стоит вынести за скобки — с этой команды просто рано спрашивать. А вот разобраться в причинах позоров уже давно укомплектованных и стабильных «Сити», «Ливерпуля» и «Баварии» куда интереснее. Особенно учитывая тот факт, что кое-что их фейлы все же объединяет. Это жуткий календарь.

После поражений и Флику, и Гвардиоле задали один и тот же вопрос. Причина поражения — в слабой физической форме игроков на данном отрезке? Оба ответили, что нет.

«Причин поражения несколько, но я не могу упрекнуть команду в плане целеустремленности и готовности. Мы упростили задачу сопернику и не доминировали», — говорил Флик после «Хоффенхайма».

«С «Лидсом» все было иначе, чем в матче с «Лестером». Тогда мы потеряли контроль над игрой», — сказал Гвардиола. Оба тренера упирают на то, что их команды не контролировали ситуацию на поле.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 😐 Публикация от FC Bayern München (@fcbayern) 27 Сен 2020 в 8:25 PDT Это можно объяснить плотностью матчей. Совсем недавно «Сити» спалил все эмоции в противостоянии с «Лионом» в ЛЧ, «Ливерпуль» давно живет во вселенной, где он — уверенный лидер европейского футбола, «Бавария» и вовсе только что взяла Лигу чемпионов. Прошло совсем немного времени, из-за сдвига графика по причине коронавируса, паузы и качественной предсезонной подготовки не было почти ни у одного клуба Европы. Сложно настраиваться, чтобы начинать все сначала и мотивировать себя на каждый рядовой матч чемпионата после огненных заруб в ЛЧ.

2020-й год уникален для всей планеты, и для мира футбола в частности. УЕФА отказался сокращать количество игр, а ужимать график соревнований из-за карантина — необходимость. В итоге команды играют через два дня на третий, «Тоттенхэм» в сентябре и вовсе провел 5 матчей за 13 дней! Это повышенная нагрузка на игроков, следствием чего становятся травмы. Добавьте сюда то, что целые команды закрывают на карантин, а игры постоянно переносятся или вовсе отменяются. Матч «Ювентус» — «Наполи» — самый свежий пример.

Плюс никто не отменял матчи сборных. В итоге мы получаем полнейший хаос, в котором поставить набор очков на постоянный поток — почти нереальная задача. А ведь это еще не стартовали групповые этапы еврокубков.

Лучше всех по этому поводу высказался Гвардиола как раз после поражения 2:5 от «Лестера»:

«Никто не заботится об игроках. Все — АПЛ, УЕФА, ФФА — отстаивали свой собственный бизнес, свою позицию. У футболистов была двухнедельная предсезонка, а теперь нам предстоит играть каждые 3 дня в течение 11 месяцев. Утверждая обратное, мы ничего не изменим.

Я понимаю, сейчас экстраординарная ситуация для всех — для ресторанов, театров, кинозалов, музеев. У всех трудности. Мы не исключение. Мы должны верить в то, что делаем, стараться и играть в хороший футбол. У нас трое вернулись травмированными после перерыва на матчи сборных. Это мы контролировать не в состоянии. Футболисты провели два матча за четыре дня без подготовки. Они не машины».

Важно понимать, что у этой бешеной карусели нет каких-то правил и законов. Измученному сентябрьским графиком «Тоттенхэму» ничего не помешало поиздеваться над «МЮ», а «Бавария» налетела на «Хоффенхайм» после того, как отправила 8 голов в ворота «Шальке». Футбол превратился в рулетку, где тренерское влияние на результат жестко урезался: невозможно предугадать, настроится ли твоя команда на очередной матч на неделе, сколько будет травмированных, сколько игроков будут не в форме.

Скоро стартуют групповые этапы ЛЧ, ЛЕ и Лиги наций, плотность графика до конца сезона будет кошмаром для всех клубов Европы. А значит, и крышесносные результаты и разгромные поражения топов мы наверняка увидим еще не раз. Такова реальность 2020 года, в котором выживаем и мы, и футболисты, и тренеры, и менеджеры. Так что давайте просто дальше наблюдать за этой завораживающей мясорубкой. Поверьте, об этом сезоне, как и об этом годе, вы будете рассказывать внукам.

Подписывайтесь на канал Sport24 в Яндекс. Дзене