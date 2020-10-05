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Карпин призвал строже оценивать судей РПЛ: «Наказывать жестко! Понижение в ФНЛ – это не отстранение»

Sports.ru
2 часа назад
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин призвал строже наказывать судей за ошибки.
Карпин призвал строже оценивать судей РПЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
– В РПЛ почти после каждого тура судейский скандал. Как с этим бороться? Есть ли какой-то выход?
– Есть. Наказывать жестко!
– Отстранять от работы?
– Но тут тоже надо понимать, на сколько матчей и как это делать. Понижение в ФНЛ – это не отстранение. Там происходит то же самое.
– Вы предлагаете вообще запретить судить на какое-то время?
– Возможно, и так. Просто когда гендиректор «Сочи» говорит, явного беспредела не было... То есть он соглашается, что беспредел был, но не явный? Лично я так понял эту фразу. Когда рефери ошибаются, их еще можно понять и простить. Но когда речь идет не об ошибках...
Свистят фол на Обухове, и комментатор Моссаковский в репортаже говорит, что нарушение правил со стороны «Сочи», а потом удивленно произносит: «Ух ты... Нет, судья показывает фол в сторону гостей». Больше здесь добавить нечего.
– То есть это предвзятость?
– По мне – да. Причем однозначная.
– Тогда с этим вопросом должны уже разбираться не футбольные власти, а правоохранительные органы?
– А этот вопрос уже не ко мне. Но подобное происходит с разными командами и тренерами вне зависимости от характера и темперамента этих специалистов, – заявил Карпин.
В матче «Сочи» – «Ростов» (4:2) арбитр Евгений Турбин удалил хавбека дончан Матиаса Норманна на 63-й минуте. После игры он удалил Карпина.
Футбол,Матиас Норманн,Евгений Турбин,Валерий Карпин,МВД,
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