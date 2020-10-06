«Зенит» объявил о трансфере Ригони в «Эльче»

Футбольный клуб "Зенит" на официальном сайте объявил о полноценном переходе аргентинского нападающего Эмилиано Ригони в испанский "Эльче".

Днем ранее "Эльче" сообщил об аренде Ригони сроком на один год.

Ригони перешел в "Зенит" в 2017 году. В составе команды он провел 62 матча, забил 12 мячей и сделал девять голевых передач. Ранее российский клуб дважды отдавал полузащитника в аренду — в итальянские "Аталанту" и "Сампдорию". Также Ригони выступал за аргентинские "Бельграмо" и "Индепендьенте".

"Эльче" занимает 16-е место в чемпионате Испании. Команда провела три матча и набрала четыре очка. Следующую игру "Эльче" проведет 18 октября на выезде против "Алавеса".