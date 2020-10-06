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«Зенит» объявил о полноценном трансфере Ригони в «Эльче» 

ТАСС и ещё 11 2 часа назад
«Зенит» объявил о трансфере Ригони в «Эльче»
Фото: РИА Новости
Футбольный клуб "Зенит" на официальном сайте объявил о полноценном переходе аргентинского нападающего Эмилиано Ригони в испанский "Эльче".
Днем ранее "Эльче" сообщил об аренде Ригони сроком на один год.
Ригони перешел в "Зенит" в 2017 году. В составе команды он провел 62 матча, забил 12 мячей и сделал девять голевых передач. Ранее российский клуб дважды отдавал полузащитника в аренду — в итальянские "Аталанту" и "Сампдорию". Также Ригони выступал за аргентинские "Бельграмо" и "Индепендьенте".
"Эльче" занимает 16-е место в чемпионате Испании. Команда провела три матча и набрала четыре очка. Следующую игру "Эльче" проведет 18 октября на выезде против "Алавеса".
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Футбол , Зенит
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