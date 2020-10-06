Кокорин купил «Оку» ради красивых номеров

Все новости на карте

Стоимость, по которой форвард приобрел автомобиль 2003 года выпуска, неизвестна. Источник издания сообщает, что «Окой» с номерами О009РР владела жена друга Кокорина, футболиста Павла Мамаева , Алана.

Футболист выступает за «Спартак» под номером 9, поэтому его так заинтересовала данная отечественная машина.