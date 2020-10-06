Кокорин купил «Оку» ради красивых номеров

Футболист московского «Спартака» Александр Кокорин купил себе «Оку», номера с которой поставил на свой Rolls-Royce, сообщает Telegram-канал Baza.
Стоимость, по которой форвард приобрел автомобиль 2003 года выпуска, неизвестна. Источник издания сообщает, что «Окой» с номерами О009РР владела жена друга Кокорина, футболиста Павла Мамаева, Алана.
Футболист выступает за «Спартак» под номером 9, поэтому его так заинтересовала данная отечественная машина.
Ранее Общественная служба новостей писала о том, что «Зенит» на своем официальном сайте объявил о переходе 23-летнего полузащитника «Спортинга» Вендела. Соглашение с игроком рассчитано до конца сезона-2024/25.