Европа ставит крест на российских футболистах

Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев высказал свое мнение о том, почему российские футболисты не пользуются популярностью у европейских команд.

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— В Европе иной раз готовы брать футболистов из деревень Африки, фавел Латинской Америки, но только не из России. Почему?

— Я не так давно общался по топ-футболисту из России. Мне в одном клубе сказали: «Нет-нет-нет. Ни в коем случае. У нас недавно был пример. Даже рассматривать не хотим».

— У какого-то европейского клуба недавно был неприятный опыт работы с россиянином?

—Там был украинец. Хотя я объяснял, что это разные страны, но для европейцев — одно и то же. А дальше вы можете сами подумать, о какой команде шла речь. Суть в том, что стереотип есть. Примеры Головина, Миранчука и Молчана очень важны. Пускай даже это займет время. В той же Германии я общался по одному футболисту, но у немцев нет перед глазами удачных примеров по россиянам, поэтому они не воспринимают.

— Почему португальским клубам так легко удается продавать футболистов в отличие от российских команд? Вроде же у нас примерно одного уровня лиги.