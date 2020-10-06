Европа ставит крест на российских футболистах

Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев
высказал свое мнение о том, почему российские футболисты не пользуются популярностью у европейских команд.
— В Европе иной раз готовы брать футболистов из деревень Африки, фавел Латинской Америки, но только не из России. Почему?
— Я не так давно общался по топ-футболисту из России. Мне в одном клубе сказали: «Нет-нет-нет. Ни в коем случае. У нас недавно был пример. Даже рассматривать не хотим».
— У какого-то европейского клуба недавно был неприятный опыт работы с россиянином?
—Там был украинец. Хотя я объяснял, что это разные страны, но для европейцев — одно и то же. А дальше вы можете сами подумать, о какой команде шла речь. Суть в том, что стереотип есть. Примеры Головина, Миранчука и Молчана очень важны. Пускай даже это займет время. В той же Германии я общался по одному футболисту, но у немцев нет перед глазами удачных примеров по россиянам, поэтому они не воспринимают.
— Почему португальским клубам так легко удается продавать футболистов в отличие от российских команд? Вроде же у нас примерно одного уровня лиги.
— В России, когда появляется спрос на футболиста, его стараются придержать. Один-два года — и об этом игроке все забывают. Есть еще и другой момент — до нас просто сложнее добраться. Расстояния огромные. А в Португалию приезжаешь — почти все клубы от Лиссабона к северу. Как отсматривать игрока в России? Должен быть какой-то большой стимул. Опять же учитывая, сколько португальцев уже играет в Европе. Потом начинается этап переговоров, и нужно, чтобы для покупателя были приемлемые условия. Все вместе дает вот такой итог, — цитирует Васильева «Чемпионат».