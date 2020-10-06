Федун: спланированное давление идёт на «Спартак»

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
29 сентября

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
0 1
Валенсия Валенсия
Хетафе
Хетафе
3 0
Бетис Бетис
30 сентября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Уэска
Уэска
0 0
Атлетико М Атлетико М
Вильярреал
Вильярреал
3 1
Алавес Алавес
Эйбар
Эйбар
0 1
Эльче Эльче
1 октября

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Севилья
Севилья
1 0
Леванте Леванте
Атлетик Б
Атлетик Б
0 1
Кадис Кадис
Сельта
Сельта
0 3
Барселона Барселона
2 октября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Унион
Унион
4 0
Майнц Майнц
3 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Уфа
Уфа
0 0
Ротор Ротор
Тамбов
Тамбов
1 1
Арсенал Арсенал
Урал
Урал
0 2
ЦСКА ЦСКА
3 октября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
1 2
Эйбар Эйбар
Атлетико М
Атлетико М
0 0
Вильярреал Вильярреал
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
3 0
Хетафе Хетафе
3 октября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Штутгарт
Штутгарт
1 1
Байер Байер
Вердер
Вердер
1 0
Арминия Арминия
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
2 1
Хоффенхайм Хоффенхайм
3 октября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Челси
Челси
4 0
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Эвертон
Эвертон
4 2
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
1 1
Манчестер Сити Манчестер Сити
4 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Локомотив М
Локомотив М
2 1
Химки Химки
Сочи
Сочи
4 2
Ростов Ростов
Рубин
Рубин
1 1
Ахмат Ахмат
4 октября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Осасуна
Осасуна
2 0
Сельта Сельта
Алавес
Алавес
1 0
Атлетик Б Атлетик Б
Леванте
Леванте
0 2
Реал Мадрид Реал Мадрид
4 октября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
0 0
Аугсбург Аугсбург
Бавария
Бавария
4 3
Герта Герта
4 октября

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Лестер Сити
Лестер Сити
0 3
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Саутгемптон
Саутгемптон
2 0
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1 0
Фулхэм Фулхэм

Федун: какое-то спланированное давление идёт на «Спартак» 

RT на русском и ещё 8 3 часа назад
Федун: спланированное давление идёт на «Спартак»
Фото: RT на русском
Собственник московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал информацию о том, что посещаемость матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между красно-белыми и петербургским «Зенитом» (1:1) вызвала обеспокоенность у органов власти.

«Я не знаю, откуда это взяли, есть данные о продаже. Какое-то спланированное давление идёт на нас непонятно зачем», — цитирует Федуна «РБК-Спорт».

Согласно официальный информации, на матче присутствовало 17 150 человек.
Ранее сообщалось, что в РПЛ проведут проверку посещаемости матча «Спартак» — «Зенит».
Видео дня. Лучшие голы 4-го тура Английской Премьер-лиги
RT на русском: последние новости
Кузяев официально подписал новый контракт с «Зенитом» Кузяев официально подписал новый контракт с «Зенитом» Федун заявил, что «Спартаку» важно купить тех игроков, которые нужны тренеру Федун заявил, что «Спартаку» важно купить тех игроков, которые нужны тренеру «Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Кавани «Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Кавани
Футбол , Леонид Федун , Спартак , Зенит
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кокорин купил «Оку» ради красивых номеров
Кокорин купил «Оку» ради красивых номеров
«Распутство в вульгарных трусах»: скандал на стадионе
«Распутство в вульгарных трусах»: скандал на стадионе
Скандал в академии Плющенко: Трусова заявила о предательстве
Скандал в академии Плющенко: Трусова заявила о предательстве
Плющенко похвастался новым авто и пожалел
Плющенко похвастался новым авто и пожалел
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Российские футбольные фанаты устроили массовую драку
00:13
Российские футбольные фанаты устроили массовую драку
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Орсер назвал проблему, с которой не смог справиться
00:32
Орсер назвал проблему, с которой не смог справиться
Фигурное катание
Российский хоккеист погиб в уличной драке
01:50
Российский хоккеист погиб в уличной драке
Хоккей
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Губерниев: Когда закончится этот бардак?
00:34
Губерниев: Когда закончится этот бардак?
Летние виды спорта
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Олимпийская чемпионка раскритиковала курорты Крыма
00:58
Олимпийская чемпионка раскритиковала курорты Крыма
Летние виды спорта Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение