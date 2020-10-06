Федун: спланированное давление идёт на «Спартак»

Собственник московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал информацию о том, что посещаемость матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между красно-белыми и петербургским «Зенитом» (1:1) вызвала обеспокоенность у органов власти.
«Я не знаю, откуда это взяли, есть данные о продаже. Какое-то спланированное давление идёт на нас непонятно зачем», — цитирует Федуна «РБК-Спорт».
Согласно официальный информации, на матче присутствовало 17 150 человек.
Ранее сообщалось, что в РПЛ проведут проверку посещаемости матча «Спартак» — «Зенит».