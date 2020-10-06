В футбольном клубе «Крылья Советов» проходят обыски 

На базе самарских "Крыльев Советов", стадионе "Металлург", а также в академии Коноплева начались обыски и выемка документов, передает ТНВ.
Отмечается, что в клубе идет проверка деятельности Фонда поддержки и развития футбола в Самарской области трехлетней давности.
Игорь Пивоваров, экс-директор организации, был задержан.
В сезоне-2020/21 "Крылья Советов" выступают в Олимп — Футбольной национальной лиге (Олимп — ФНЛ).
Ранее "Крылья Советов" забили семь безответных мячей в матче против брянского "Динамо".