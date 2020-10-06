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СКА обменял Глотова в «Сочи» на Старкова

Спорт-Экспрессиещё 3
1 час назад
«Сочи» и СКА произвели обмен игроками. Южане отдают «армейцам» форварда Степана Старкова, получая взамен нападающего Василия Глотова, информирует официальный сайт сочинцев.
СКА обменял Глотова в «Сочи» на Старкова
Фото: РИА НовостиРИА Новости
23-летний Василий Глотов в текущем сезоне провел два матча за СКА и не отметился результативными действиями. 21-летний Степан Старков отыграл один матч за «Сочи».
Все матчи СКА в КХЛ смотрите в прямых трансляциях на телеканале 78.
Футбол,Степан Старков,Василий Глотов,
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