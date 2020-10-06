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Футболист "Локомотива" заразился коронавирусом

Газета.Ru
2 часа назад
Футболист московского "Локомотива" Мацей Рыбусь заразился коронавирусом, сообщает Le Figaro.
Футболист "Локомотива" заразился коронавирусом
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Отмечается, что игрок сдал положительный тест, находясь в расположении сборной Польши.
В текущем сезоне Рыбусь провел 10 матчей за "железнодорожников".
Ранее полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов посетил тренировку сборной России.
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