Салах защитил бездомного от хулиганов 

«Мо услышал, что та группа парней говорила мне. Они обзывали меня всякими неприятными словами, спрашивали, почему я попрошайничаю и не могу найти работу. Салах сказал этим ребятам: «Вы можете оказаться на его месте через пару лет». Он ушел к банкомату и вернулся с деньгами. Я понял, что это не галлюцинация, когда Салах протянул мне 100 фунтов. Мо — реальный герой в моих глазах, я хочу поблагодарить его за этот поступок», — рассказал пострадавший бездомный Дэвид Крейг.