Салах защитил бездомного от хулиганов 

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах помог бездомному, на которого напала группа хулиганов.
Инцидент произошел в прошлом году.
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах помог бездомному, на которого напала группа хулиганов.
Инцидент произошел в сентябре прошлого года на одной из заправок, сообщает The Sun.
«Мо услышал, что та группа парней говорила мне. Они обзывали меня всякими неприятными словами, спрашивали, почему я попрошайничаю и не могу найти работу. Салах сказал этим ребятам: «Вы можете оказаться на его месте через пару лет». Он ушел к банкомату и вернулся с деньгами. Я понял, что это не галлюцинация, когда Салах протянул мне 100 фунтов. Мо — реальный герой в моих глазах, я хочу поблагодарить его за этот поступок», — рассказал пострадавший бездомный Дэвид Крейг.
Напомним, Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. В составе английского клуба 28-летний египтянин провел 158 матчей, забил 99 голов и отдал 41 результативную передачу.
Салах помог мерсисайдцам выиграть Лигу чемпионов, чемпионат Англии, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.