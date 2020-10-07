Украину выкосило коронавирусом, все идет к разгрому

Украинцы лишились 14-ти (!) футболистов.

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Сбор изначально не задался для украинской команды. Из-за травм в сборную не приехал ряд игроков, включая лидеров: Зинченко, Буяльский, Супряга, Кривцов, Коноплянка и Болбат. Дальше стало еще хуже.

У футболистов «Шахтера» Степаненко и Пятова обнаружили коронавирус. Следом на карантин ушел весь донецкий клуб, а это означало, что Матвиенко, Коваленко, Марлос и Мораес также мимо сборной. На этом беды Шевченко не закончились. Уже по прилету во Францию выяснилось, что у Лунина и Панькива также Covid.

В итоге встал закономерный вопрос — а нужно ли вообще проводить матч? Но Украина набрала минимальное количество футболистов, а потому встреча состоится. Состав у украинцев будет экспериментальный. Команда лишилась сразу трех вратарей, а потому кроме Бущана из киевского «Динамо» в воротах играть фактически некому.

В поле, несмотря на потери, остались лидеры. Малиновский, Ярмоленко, Миколенко, Цыганков, Яремчук, Шапаренко. В другой ситуации украинцы поборолись бы. Но сейчас придется играть против чемпионов мира. У которых даже резерв состоит из звезд европейских чемпионатов.

Допустим, Дешам решит дать передышку недавно перенесшему травму Мбаппе. Такие предположения высказываются во французских СМИ. Но давайте смотреть остальных форвардов сборной Франции. Марсьяль, Гризманн, Жиру, Коман