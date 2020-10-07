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Легендарный футболист Паненка попал в реанимацию 

Чемпионат.com и ещё 11 5 часов назад
Легендарный футболист попал в реанимацию
Фото: Чемпионат
Президент чешского «Богемианса» Антонин Паненка госпитализирован в тяжёлом состоянии и отправлен в реанимацию, сообщает пресс-служба клуба.

«Антонин Паненка сегодня в тяжёлом состоянии попал в реанимацию, где его подключили к приборам. Пока мы не будем комментировать его состояние», — говорится в официальном «твиттере» чешского клуба.

Паненка известен прежде всего благодаря своему знаменитому 11-метровому удару в послематчевой серии пенальти финального матча чемпионата Европы 1976 года с командой ФРГ. Футболист отправил мяч «парашютом» по центру ворот и принёс своей команде золотые медали континентального первенства. С тех пор подобное исполнение 11-метровых ударов называют «паненками». В клубной карьере хавбек выступал за «Богемианс», «Рапид», «Санкт-Пёльтен», «Слован», «Хоэнау» и «Кляйнвизендорф».
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