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«Спартаку» грозит приостановление деятельности до 3 месяцев 

Чемпионат.com и ещё 6 1 час назад
«Спартаку» грозит приостановление деятельности
Фото: РИА Новости
Пресс-служба московского управления Роспотребнадзора сообщила, что на «Спартак» завели административное дело за грубые нарушения мер санитарно-эпидемиологической безопасности на матче с «Зенитом».
На генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова и АО «Футбольный клуб „Спартак-Москва“ составлены протоколы по ч. 2 ст. 6.3 КОАП РФ. Максимальная санкция по этой статье — приостановление деятельности до 90 суток. Также „Спартаку“ грозит штраф от 200 до 500 тысяч рублей. Должностное лицо могут оштрафовать на сумму от 50 до 150 тысяч рублей. Материалы дела направлены в Тушинский районный суд.
Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что на матче „Спартак“ — „Зенит“ присутствовало 20 700 болельщиков. Ведомство выявило грубые нарушения мер санитарно-эпидемиологической безопасности.
В соответствии с регламентом, на трибунах должно присутствовать не более 50% болельщиков от общей вместимости стадиона. На официальном сайте Российской Премьер-Лиги сообщалось, что на матче „Спартак“ — „Зенит“ присутствовало 17 150 зрителей.
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Комментарии 5
Футбол , Шамиль Газизов , Спартак , Зенит , Роспотребнадзор
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