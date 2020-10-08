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Неймар получил травму в расположении сборной Бразилии по футболу 

RT на русском и ещё 8 2 часа назад
Неймар получил травму
Фото: Reuters
Форвард французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар получил травму на тренировке в расположении сборной Бразилии по футболу.
Как сообщает ESPN, форвард досрочно покинул занятие из-за болей в спине, и теперь его участи в предстоящих матчах квалификации чемпионата мира 2022 года находится под вопросом.
Отмечается, что перед следующей тренировкой будет проведено повторное обследование, и тогда медицинский штаб бразильской сборной будет принимать решение о возможности его участия в играх.
В рамках отбора на ЧМ-2022 сборная Бразилии сыграет с командами Боливии (10 октября) и Перу (14 октября).
Ранее Денис Черышев заявил, что восстановился после травмы и готов сыграть за сборную России.
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