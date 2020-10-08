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Черчесов: «Стоит ***, а вратарь играет»

Артём Кульша
1 час назад
Любимая фраза главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова — о разнице между половым органом и вратарем. Об этом его друг Александр Вулых рассказал «Спортс.ру».
«Стоит ***, а вратарь играет»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Вулых, как сообщал «Рамблер», — поэт, журналист, переводчик, сын архитектора Ефима Вулыха. Сегодня он дал интервью «Спортс.ру». В частности, его спросили, есть ли у Черчесова любимый анекдот. Вулых ответил, что не помнит анекдот, но помнит любимую фразу.
«Когда хвалил его — "Стас, ты вчера хорошо стоял", он отвечал — "Мой друг, стоит *** (пенис. — Прим. ред.), а вратарь играет"», — рассказал он.
Также Вулых сообщил, что Черчесов любит смешные стихи, хохмить, рассказывать анекдоты. Последние он присылает другу в вотсапе. Например, 9 мая Черчесов прислал изображение футболиста Федора Смолова в военной форме с автоматом и похожее изображение с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой. Не так давно Черчесов прислал Вулыху анекдот про святого отца.
«"Святой отец, я занимался сексом со своей невестой 25 раз в день. Это грех?". "Да, сын мой, *** (обманывать. — Прим. ред.) — это великий грех"», — привел его содержание Вулых.
Футбол,Федор Смолов,Александр Вулых,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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