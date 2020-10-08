«Стоит ***, а вратарь играет»

Вулых, как сообщал «Рамблер», — поэт, журналист, переводчик, сын архитектора Ефима Вулыха. Сегодня он дал интервью «Спортс.ру». В частности, его спросили, есть ли у Черчесова любимый анекдот. Вулых ответил, что не помнит анекдот, но помнит любимую фразу.