«Стоит ***, а вратарь играет»

Вулых, как сообщал «Рамблер», — поэт, журналист, переводчик, сын архитектора Ефима Вулыха. Сегодня он дал интервью «Спортс.ру». В частности, его спросили, есть ли у Черчесова любимый анекдот. Вулых ответил, что не помнит анекдот, но помнит любимую фразу.
Также Вулых сообщил, что Черчесов любит смешные стихи, хохмить, рассказывать анекдоты. Последние он присылает другу в вотсапе. Например, 9 мая Черчесов прислал изображение футболиста Федора Смолова
в военной форме с автоматом и похожее изображение с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой. Не так давно Черчесов прислал Вулыху анекдот про святого отца.