Российский футбольный союз (РФС) принял решение сократить квоту зрителей на товарищеском матче сборных России и Швеции до 5 тысяч. Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций РФС.
Матч между сборными России и Швеции пройдет 8 октября на "ВЭБ-Арене" в Москве. Начало — 19:15 мск. Вместимость стадиона составляет 30 457 зрителей.
"Мы очень рады, что впервые в этом году наша команда сыграет при поддержке болельщиков, — говорится в сообщении РФС. — Но в связи с эпидемиологической ситуацией мы решили немного сократить квоту с изначально разрешенных 30% от общей вместимости. На сегодняшнем матче мы ожидаем порядка 5 тыс. зрителей. Призываем наших болельщиков соблюдать социальную дистанцию и носить на стадионе маску и перчатки".
1 октября Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешил заполнять трибуны на 30% от вместимости стадионов на играх национальных команд и еврокубков, отметив, что окончательное решение о допуске зрителей будут принимать местные власти. В тот же день пресс-служба сборной России сообщила, что ближайшие игры национальная команда проведет со зрителями, подчеркнув, что болельщики гостевых команд не смогут посещать матчи до принятия дальнейших решений.
11 и 14 октября сборная России в рамках группового этапа Лиги наций сыграет с командами Турции и Венгрии. Встречи пройдут в Москве на "ВТБ-Арене".