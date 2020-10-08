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РФС сократил разрешенную УЕФА квоту зрителей матча Россия — Швеция до 5 тыс. 

ТАСС и ещё 24 56 минут назад
РФС сократил квоту зрителей матча Россия — Швеция
Фото: ТАСС
Российский футбольный союз (РФС) принял решение сократить квоту зрителей на товарищеском матче сборных России и Швеции до 5 тысяч. Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций РФС.
Матч между сборными России и Швеции пройдет 8 октября на "ВЭБ-Арене" в Москве. Начало — 19:15 мск. Вместимость стадиона составляет 30 457 зрителей.

"Мы очень рады, что впервые в этом году наша команда сыграет при поддержке болельщиков, — говорится в сообщении РФС. — Но в связи с эпидемиологической ситуацией мы решили немного сократить квоту с изначально разрешенных 30% от общей вместимости. На сегодняшнем матче мы ожидаем порядка 5 тыс. зрителей. Призываем наших болельщиков соблюдать социальную дистанцию и носить на стадионе маску и перчатки".

1 октября Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешил заполнять трибуны на 30% от вместимости стадионов на играх национальных команд и еврокубков, отметив, что окончательное решение о допуске зрителей будут принимать местные власти. В тот же день пресс-служба сборной России сообщила, что ближайшие игры национальная команда проведет со зрителями, подчеркнув, что болельщики гостевых команд не смогут посещать матчи до принятия дальнейших решений.
11 и 14 октября сборная России в рамках группового этапа Лиги наций сыграет с командами Турции и Венгрии. Встречи пройдут в Москве на "ВТБ-Арене".
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Комментарии
Футбол , УЕФА , РФС , СБОРНАЯ РОССИИ
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