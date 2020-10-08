"Мы очень рады, что впервые в этом году наша команда сыграет при поддержке болельщиков, — говорится в сообщении РФС. — Но в связи с эпидемиологической ситуацией мы решили немного сократить квоту с изначально разрешенных 30% от общей вместимости. На сегодняшнем матче мы ожидаем порядка 5 тыс. зрителей. Призываем наших болельщиков соблюдать социальную дистанцию и носить на стадионе маску и перчатки".