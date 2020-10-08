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На «Спартак» подали в суд из-за матча с «Зенитом»! Роспотребнадзор нашел нарушения протокола COVID-19. Скандал в РПЛ 

Sport24 2 часа назад
На «Спартак» подали в суд из-за матча с «Зенитом».
Фото: Александр Мысякин, Sport24
«Спартак» и «Зенит» выдали крутое шоу в последнем туре. 1:1 — куча эмоций, стыков и ярких моментов. Матч был классный, но теперь с ним связан большой скандал. На «Открытие Арене» собралось аж 20+ тысяч болельщиков. А это нарушение мер безопасности по коронавирусу.
По действующему регламенту стадионы могут заполняться лишь наполовину, при этом зрители должны соблюдать социальную дистанцию (1,5 метра между каждым). В среднем это означает, что клубы имеют возможность продавать лишь около 30% билетов от общей вместимости.
Так вмещающая 45 тысяч «Открытие Арена» выглядела четыре дня назад.

«Посещаемость матча российской Премьер-лиги «Спартак» — «Зенит» вызвала обеспокоенность у органов государственной власти. Для уточнения всех данных мы находимся в контакте и со «Спартаком» как принимающей стороной, и с РФС», — вчера подоспело и заявление РПЛ.

Леонид Федун отреагировал жестко: «Я не знаю, откуда это взяли. Есть данные о продаже. Какое-то спланированное давление идет на нас непонятно зачем».

И все же произошло самое неприятное для красно-белых. До «Спартака» добрался Роспотребнадзор. Главный орган в это странное ковид-время. Так вот: Роспотребнадзор возбудил административное расследование в отношении красно-белых, на генерального директора Шамиля Газизова составлены протоколы по ч.2 ст. 6.3. КОАП РФ. Административные материалы были направлены в Тушинский районный суд, сообщает сайт Роспотребнадзора.
Как видите — даже фигурирует фамилия лично Газизова. В любом случае, понятно, что в суд подают на «Спартак». В заявлении говорится, что накануне матча красно-белые провели необходимые мероприятия, направленные на обеспечение мер профилактики коронавирусной инфекции. Но в период матча с «Зенитом» были выявлены грубые нарушение. Одно из них — присутствие на стадионе 20 700 болельщиков при максимальной вместимости 45 тыс. человек.

Что грозит «Спартаку»?

Вот официальное заявление Роспотребназдора:

«В период проведения мероприятия были выявлены грубые нарушения мер санитарно-эпидемиологической безопасности: организатором мероприятия не обеспечен надлежащий контроль и не приняты эффективные меры по соблюдению на трибунах социальной дистанции и масочно-перчаточного режима на протяжении всего матча, как болельщиками команд «Спартака», так и «Зенита». За необеспечение выполнения требований, направленных на разрыв механизма передачи инфекции, в том числе использования болельщиками медицинских масок и перчаток и соблюдения социальной дистанции, в период повышенной заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и регистрации среди молодежи преимущественно бессимптомных форм, специалистами Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по г. Москве в СЗАО возбуждено административное расследование.

По итогам расследования 7 октября 2020 года на генерального директора и юридическое лицо АО «Футбольный клуб „Спартак-Москва“ составлены протоколы по ч.2 ст. 6.3. КОАП РФ, и административные материалы направлены в Тушинский районный суд. Данная статья предусматривает административное наказание надолжностных лиц от 50 000 до 150 000 рублей, на юридических лиц — от 200 000 до 500 000 рублей, либо административное приостановление деятельности до 90 суток».

То есть «Открытие Арену» могут закрыть на три месяца. Хотя есть и другая версия — на 90 суток приостановят деятельность… клуба. Из формулировки Роспотребнадзора непонятно, что точно имеется в виду. Хотя остановка деятельности «Спартак» — звучит совсем абсурдно.
В любом случае, это дело — огромный прецедент. Здорово, что в России можно ходить на футбол даже в эпоху коронавируса. Но, кажется, всем нам надо быть осторожнее. И помнить, в какое время мы живем.
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Комментарии 1
Футбол , Статьи , Шамиль Газизов , Леонид Федун , Спартак , Зенит , РФС , Роспотребнадзор
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