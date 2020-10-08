На «Спартак» подали в суд из-за матча с «Зенитом».

Вот так выглядит 17,5 тысяч зрителей (которые Спартак написал в протоколе) на 45-тысячном стадионе.
Роспотребнадзор должен быть доволен. Ведь даже наполовину арена не заполнилась. pic.twitter.com/u3xEobMOhM— Vladimir Kolos (@kolos_vladimir) October 4, 2020
«Посещаемость матча российской Премьер-лиги «Спартак» — «Зенит» вызвала обеспокоенность у органов государственной власти. Для уточнения всех данных мы находимся в контакте и со «Спартаком» как принимающей стороной, и с РФС», — вчера подоспело и заявление РПЛ.
Леонид Федун отреагировал жестко: «Я не знаю, откуда это взяли. Есть данные о продаже. Какое-то спланированное давление идет на нас непонятно зачем».
Что грозит «Спартаку»?
«В период проведения мероприятия были выявлены грубые нарушения мер санитарно-эпидемиологической безопасности: организатором мероприятия не обеспечен надлежащий контроль и не приняты эффективные меры по соблюдению на трибунах социальной дистанции и масочно-перчаточного режима на протяжении всего матча, как болельщиками команд «Спартака», так и «Зенита». За необеспечение выполнения требований, направленных на разрыв механизма передачи инфекции, в том числе использования болельщиками медицинских масок и перчаток и соблюдения социальной дистанции, в период повышенной заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и регистрации среди молодежи преимущественно бессимптомных форм, специалистами Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по г. Москве в СЗАО возбуждено административное расследование.
По итогам расследования 7 октября 2020 года на генерального директора и юридическое лицо АО «Футбольный клуб „Спартак-Москва“ составлены протоколы по ч.2 ст. 6.3. КОАП РФ, и административные материалы направлены в Тушинский районный суд. Данная статья предусматривает административное наказание надолжностных лиц от 50 000 до 150 000 рублей, на юридических лиц — от 200 000 до 500 000 рублей, либо административное приостановление деятельности до 90 суток».