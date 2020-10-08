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В «Спартаке» ищут повесившего баннер в честь Тесака человека 

Просто Про Спорт 2 часа назад
В «Спартаке» ищут повесившего баннер в честь Тесака
Фото: РИА Новости
Гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал ситуацию с баннером в честь националиста Максима Марцинкевича, который более известен как Тесак.
По словам функционера, в клубе ищут человека, повесившего этот баннер.

«Эта руна провисела всего две минуты. Человек повесил и убежал», — приводит слова Газизова «Чeмпионат».

Затем баннер убрали, но факт его наличия «Спартак» не скрывает.
Баннер появился на игре десятого тура РПЛ с «Зенитом». КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 10 000 рублей, расценив это как нацистскую символику и условно закрыв на одну встречу сектор.
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