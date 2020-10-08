В «Спартаке» ищут повесившего баннер в честь Тесака

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По словам функционера, в клубе ищут человека, повесившего этот баннер.

«Эта руна провисела всего две минуты. Человек повесил и убежал», — приводит слова Газизова «Чeмпионат».

Затем баннер убрали, но факт его наличия «Спартак» не скрывает.