Венгер предложил изменить правила футбола 

Бывший главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер предложил изменить некоторые правила футбола, сообщает L'Equipe.

"Мы рассматриваем некоторые правила. Можно разрешить осуществлять угловые, при подаче которых мяч выходит за пределы поля, а потом возвращается в игру. Это создаст новые возможности для гола.

Также я хотел бы изменить правило вбрасывания после аута. За пять минут до конца матча вбрасывание должно давать преимущество, но на самом деле в такой ситуации у вбрасывающей команды девять игроков, а у соперника 10.

По статистике, в восьми из 10 таких ситуаций команда теряет мяч. Нужно давать возможность вводить мяч ногой на своей половине поля", — сказал Венгер.

В своей тренерской карьере помимо "Арсенала" Арсен Венгер также тренировал "Нанси", "Монако" и японский "Нагоя Гампус". В период с 1996 по 2018 год француз смог завоевать с лондонским клубом три чемпионских титула, а также семь раз выиграть Кубок.

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