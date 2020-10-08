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Венгер предложил изменить правила футбола 

Газета.Ru и ещё 8 2 часа назад
Венгер предложил изменить правила футбола
Фото: Газета.Ru
Бывший главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер предложил изменить некоторые правила футбола, сообщает L'Equipe.
"Мы рассматриваем некоторые правила. Можно разрешить осуществлять угловые, при подаче которых мяч выходит за пределы поля, а потом возвращается в игру. Это создаст новые возможности для гола.

Также я хотел бы изменить правило вбрасывания после аута. За пять минут до конца матча вбрасывание должно давать преимущество, но на самом деле в такой ситуации у вбрасывающей команды девять игроков, а у соперника 10.

По статистике, в восьми из 10 таких ситуаций команда теряет мяч. Нужно давать возможность вводить мяч ногой на своей половине поля", — сказал Венгер.
В своей тренерской карьере помимо "Арсенала" Арсен Венгер также тренировал "Нанси", "Монако" и японский "Нагоя Гампус". В период с 1996 по 2018 год француз смог завоевать с лондонским клубом три чемпионских титула, а также семь раз выиграть Кубок.
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Футбол , Арсен Венгер
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